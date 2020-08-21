要潮？還是賣萌？運動品牌跨界聯名系列要你好看

Converse再度與潮牌Fear Of God合作，融合街頭文化，重塑經典復古鞋款。而PUMA則跳脫文字框架，與表情符號emoji®攜手，創造聯名潮鞋來賣萌。

今年3月錯過Converse和Fear Of God跨界系列的鞋迷看過來，雙品牌再度合作，此次以60年代誕生的Skidgrip鞋為靈感，復刻出具有現代感設計元素的系列。回溯這款鞋的歷史，是由一世紀前1910年推出的Circular Vamp Oxford鞋型而來，爾後才改稱為Skidgrip，並常被使用在划船和滑板運動中。而Fear of God的創辦人Jerry Lorenzo對這一鞋型情有獨鍾，於是盡可能忠於其歷史，橡膠鞋底採取全新開模製作，中底從鞋跟到鞋頭約有30度的傾斜，呈現了80年代的風格。鞋面採用了豐富的色彩搭配，打造復古又新鮮的風格，適合搭配日常簡潔乾淨的造型。

Converse再度與潮牌Fear Of God合作，融合街頭文化，重塑經典復古鞋款。圖／Converse提供

PUMA與emoji® 聯名系列，將通訊軟體對話時的表情符號與鮮豔色彩組合，創造出年輕且充滿活力的潮單品。PUMA也讓旗下兩款鞋，包括RS-2K by emoji®，添加了可拆卸的表情符號魔鬼氈徽章，更在鞋頭壓印上 「What's Up?」的隱藏訊息，將通訊軟體的慣用語充分融入整體設計。另一款 PUMA RS-X³ by emoji®聯名鞋款同樣擁有可拆卸的魔鬼氈徽章，結合不同的表情符號，以黑黃鞋面搭配反光材質，透過超脫文字的數位語言展現個人潮流態度。

PUMA與emoji®聯名系列RS-2K鞋4,280元。圖／PUMA提供

PUMA與emoji®聯名系列RS-X3鞋4,280元。圖／PUMA提供