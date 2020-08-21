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遠傳friDay影音攜手《木曜4超玩》！獨家多視角首播實境綜藝節目「一日系列」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
遠傳friDay影音預計將於9月3日全台獨家首播《一日憲兵》，總統蔡英文與主持群泱泱、邰智源、林柏昇合影。圖／遠傳電信提供
遠傳friDay影音預計將於9月3日全台獨家首播《一日憲兵》，總統蔡英文與主持群泱泱、邰智源、林柏昇合影。圖／遠傳電信提供

實境娛樂秀近年在韓綜、陸綜都超夯，根據遠傳friDay影音統計，今年第二季平台上的韓國實境綜藝節目人氣居高不下，觀影人數較前一季超過50%以上，疫情期間更穩居前五大人氣排行榜。在5G開台之後，實境綜藝節目的演出有了更多可能性，遠傳friDay影音攜手台灣第一個YouTube破百萬訂閱的網路實境綜藝節目《木曜4超玩》製作團隊，將於9月3日全台獨家首播台灣原創多視角實境綜藝節目「一日系列」單元。

遠傳friDay影音與《木曜4超玩》合作，首度嘗試將一日系列《一日憲兵》以多視角模式呈現，預計於9月3日首播，打開遠傳friDay影音App就能用手機體驗多視角觀影模式，自由選取喜愛的明星視角，看邰智源、林柏昇、泱泱如何接受特訓變成一日憲兵。

《木曜4超玩》是由麥卡貝網路電視製作並直播的節目，於2015年首播，原為電玩綜藝節目，轉型後以一日體驗各行各業的「一日系列」單元節目聞名，由有最老網紅之稱的邰智源（邰哥）為首，領軍藝人林柏昇（KID）、女星黃宇恩（溫妮）、吳泱潾（泱泱） 以及去年加入團隊的謝坤達、日籍偶像藝人阿部瑪利亞，是台灣第一個YouTube破百萬訂閱的網路實境綜藝節目，2018年以《一日市長幕僚》影片創下YouTube千萬觀看數，更在去年召集各大百萬級YouTuber推出《YARTIST全明星運動大會》，今年將延續推出第二屆。

今年《木曜4超玩》搭上5G浪潮，除了多視角的「一日系列」單元，也將與遠傳friDay影音合作神秘大型計畫。

此外，遠傳friDay影音台灣獨家直播的韓國音樂節目《M Countdown》，每週四下午5點直播、周周推出最新集數，全程高清畫質轉播，直播及重播，獨家的多視角功能更能讓韓粉直接鎖定喜愛藝人，增加觀影樂趣，昨天（8月20日）首播的明星陣容有ITZY、ONEUS、Dreamcatcher、MCND、DONGKIZ，錯過的韓粉可到遠傳friDay影音綜藝館觀看主視角重播。

遠傳friDay影音與《木曜4超玩》合作，首度嘗試將一日系列《一日憲兵》以多視角觀賞模式呈現，預計於9月3日首播。圖／遠傳電信提供
遠傳friDay影音與《木曜4超玩》合作，首度嘗試將一日系列《一日憲兵》以多視角觀賞模式呈現，預計於9月3日首播。圖／遠傳電信提供

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