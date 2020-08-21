「漢斯季默：好萊塢王者之音」KKBOX暖身歌單上線

有些電影，看過時間久了可能會忘記劇情與畫面的細節，但當熟悉的配樂響起，腦內的音樂記憶也跟著啟動：「我知道！這是OOO的電影配樂！」。

好萊塢首屈一指的配樂大師─漢斯季默，經典作品如《獅子王》、《神鬼奇航》、《神鬼戰士》、《達文西密碼》等，亦或近年與名導─克里斯多福諾蘭合作的《黑暗騎士三部曲》、《全面啟動》，都令看過電影的影迷為當中的旋律深深著迷，而在今年十月，你將有機會在台北小巨蛋重溫這些經典配樂當時帶給你的感動！

圖／聯合數位文創提供

由電影配樂大師漢斯季默親自策劃與籌備的《漢斯季默：好萊塢王者之音》音樂會，凝聚大師三十年豐富的配樂經歷，挑選各部經典大片中最重要、最具有意義的片段呈現。除了重現《獅子王》、《蝙蝠俠：黑暗騎士》、《神鬼戰士》、《神鬼奇航》、《達文西密碼》、《全面啟動》等熱門旋律外，漢斯季默本人更會持續透過大螢幕與觀眾對話。在舞台上，還可以看到長期與漢斯季默工作的夥伴、朋友現身，讓觀眾一睹電影配樂幕後工作的秘辛。

漢斯季默擅長融合電子音樂和傳統交響樂、管風琴、管弦樂一起混合編曲，其充滿能量與爆發力的電子樂風，在現今影壇中占有相當重要的地位。你心中的經典電影橋段，是否也有因漢斯季默打造的旋律，在腦海中歷久彌新？目前《漢斯季默：好萊塢王者之音》的暖身歌單已經在KKBOX上線( 歌單頁面 )，8/25前KKBOX會員只要以KK Points參加抽獎( 活動網頁 )，即可天天抽限量票券及九折購票優惠！