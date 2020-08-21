喝暢快！國旅住宿加碼推 香檳放題、無料海尼根太超值

國內旅遊正夯，但台北市常被趣稱為「郊區」，因人流多往外縣市、離島集中。包含高價星級飯店的四間台北業者看準商機推出住宿加碼方案，有香檳喝到飽、海尼根暢飲，或憑住宿房卡免費招待調酒一杯等不同主打，越夜越微醺！

位處西門商圈的覓室Miss、The 58 Bar 、懸壺濟世、酒肆西門、Once Cafe＆Bar五間酒吧選擇與捷絲旅台北西門館合作，只要在九月30日前憑房卡至上述五間酒吧，不限消費金額，都可額外招待免費特調一杯，將西門町變身台版淺草，挑戰夜貓族的續航力；喜歡啤酒的麥香與氣泡感？「沁涼暢快 就是要海尼根 住房專案」則由台北福華飯店推出，只要在官網預定高級雙人單床房、高級雙人雙床房或豪華雙床房，便享12或24罐海尼根啤酒免費招待，不怕你喝、只怕喝不完！

中山希爾頓逸林酒店則有「酒池逸林住房專案」，即日起至8月31日，雙人入住每晚只要3,299元，再送價值990元、以條通為靈感的「酒條通調酒盤1組」，無論成色或酒精濃度、由濃至淡的九杯特調，如夜櫻盛放、夜色迷離；想要享受香檳金色泡泡的高級感？1,399元（另加一成服務費）就能享受11款香檳與調酒任點，前提是：只在台北寒舍艾美酒店餐廳北緯二十五，每周三到周六的晚上8點至11點、限量放題。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康