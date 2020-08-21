生活市集開賣加利、順易利、淨新等「口罩國家隊」盒裝口罩

全球疫情未見緩和，大眾防疫意識再度繃緊，口罩搶購潮不停歇，尤其台灣製的醫療用口罩詢問度最高，生活市集即日起開賣順易利、加利、淨新等多款「口罩國家隊」廠商的品牌，其中「加利台灣製醫療級防護口罩」單盒50片，最多可一次購買6盒300片，共有藍、綠、粉、白等4色隨機出貨；「順易利成人醫療級口罩」單盒50片，最多一次可購買4盒200片；立體式的「順易利3D醫用口罩」單盒50片，最多一次可購買2盒100片；「淨新MIT台灣製三層醫療口罩」單盒50片，最多可一次下單2盒100片，下單後藍、綠、粉、黑等4色隨機出貨。

因應全民防疫需求，生活市集成立「口罩補貨到」專區，精選台灣製口罩、國家認證醫療用口罩、一般拋棄式口罩、兒童防護口罩等百款口罩，光是兒童口罩就有超過40款，8月至今站內口罩整體銷量較前月同期成長2倍，生活市集也將持續積極與各大口罩廠商洽談合作，確保供貨量無虞。 生活市集開賣「淨新MIT台灣製三層醫療口罩」，單盒50片，最多可一次下單2盒100片，下單後藍、綠、粉、黑等4色隨機出貨。圖／生活市集提供 生活市集開賣「順易利成人醫療級口罩」，單盒50片，最多一次可購買4盒200片。圖／生活市集提供