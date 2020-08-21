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台味零食王子麵變身造型悠遊卡 預購方式這裡看
王子麵是許多台灣人小時候的涮嘴零食，悠遊卡公司搶搭懷舊熱潮，繼推出森永牛奶糖、羽毛球桶、DS4迷你搖桿讓粉絲瘋搶，如今將推出「王子麵50週年紀念3D造型悠遊卡」，8月24日起限期5天讓粉絲預購，每「包」售價190元，限時不限量，民眾可至四大超商通路預購。
1970年問世的王子麵今年上市滿50周年，悠遊卡公司表示，以可愛男孩為主視覺的王子麵，取名大有玄機，味王公司將其視為「味王的孩子」，而且王子麵一開始產品設定是泡麵，在消費者創意下，才改造成直接壓碎麵體、混和調味粉的零食吃法，也成為零食市場主流。
繼今年初推出「味王味精造型悠遊卡」後，如今適逢王子麵50周年，悠遊卡公司將王子麵等比例縮小，推出「王子麵50週年紀念3D造型悠遊卡」，不僅外型仿真，就連包裝塑膠袋都與市面商品材質相同，搖晃時還會有脆麵沙沙聲，上頭繫上鑰匙圈吊飾，相當可愛又實用。
悠遊卡公司表示，「王子麵50週年紀念3D造型悠遊卡」8月24日上午11時起至28日晚間23時59分止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開始預購，每「包」售價190元，限時不限量預購。
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