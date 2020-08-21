鵝蛋正夯！Greubel Forsey新款Balancier S腕表太動感

最複雜的事物、總蘊藏在最簡單的原型設計中。饒富生機的鵝蛋形線條，孕育了生命與生機。在腕表設計的領域中，多以圓形、長方、正方居多，當然也有像寶璣（Breguet）的那不勒斯系列女表以婀娜的鵝蛋型展現嫵媚，但鵝蛋形的腕表委實並不多見，近期則有獨立製表名家Greubel Forsey打造出一款運動風格腕表Balancier S，將精密複雜以混厚、充滿力量的鵝蛋形表殼展現。

品牌創辦人之一的Stephen Forsey，是主導Greubel Forsey技術與創意的主要舵手。圖 / Greubel Forsey提供。 Greubel Forsey雖為獨立製表的小規模生產，但過往先在2004年推出傾斜的「Double Tourbillon 30°」、2017年獲得GPHG最佳日曆腕表、2018年以Grande Sonnerie大自鳴腕表獲得GPHG的機械創新獎，研發實力、製造精密複雜水準，都是當代瑞士製表公認的大腕行家。