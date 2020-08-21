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七夕斬男秘訣！怡麗絲爾養出好膚質、dejavu用眼妝吸男
8月25日就是七夕了，單身的女孩要如何「斬男」？那就從養出好膚質，以及畫出能夠電人的眼妝開始吧！怡麗絲爾首度在七夕推出特殊包裝的加大版化妝水＋乳液；dejavu則教女孩畫出自然心機眼妝，搭配綠茶妝來斬男。
怡麗絲爾／花映鵲影組
農曆7月7日就是七夕情人節，牛郎與織女之所以能相會，靠得就是喜鵲搭起的鵲橋，因此今年怡麗絲爾就以喜鵲與浪漫花束為靈感，創作出手繪插畫風格的包裝設計，以彈潤保濕水T2、彈潤保濕乳T2兩款加大版，組合七夕特別販售的花映鵲影組。
怡麗絲爾的彈潤保濕水、彈潤保濕乳中，含有膠原蛋白GL、肌醇CP複合成分，為肌膚注入水潤感，含有傳明酸抑制黑色素過度堆積，持續用，養出好膚質，當然馬上能吸引到對的人。
dejavu／棕色睫毛膏
最近韓劇流行起一股「綠茶妝」風潮，該妝容最大的特點，就是看起來是清淡無害的裸妝，但在眼妝、唇妝上做手腳，畫出楚楚可憐，且沒有攻擊性的妝容，讓男人看了想保護，女生看了也感覺無害。
綠茶妝的重點之一，就是要畫出迷人的眼妝，dejavu推出限量兩款睫毛膏，以大地色系為主，就能刷出最強的斬男眼神。不想要太濃密的睫毛，可用睫采分明立體睫毛膏深棕，把每根小睫毛都刷出來，直接放大雙眼，楚楚可憐；另款震撼耀眼濃密睫毛膏棕色，適合濃睫毛者，但卻能中和強勢感，充滿心機感。
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