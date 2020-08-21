米其林預測／王瑞瑤：「高檔百貨裡的餐廳」可望摘星

去年「台北米其林」共有24家餐廳摘星，君品酒店頤宮連兩年摘下三星殊榮，不少美食家點名，今年有更多餐廳可望再上層樓挑戰三星。美食家王瑞瑤快人快語「並不這麼認為」，甚至她認為，跟其他城市相比，台北其實沒有真正的三星。

被美食家們點名可望升三星的祥雲龍吟，王瑞瑤直言，覺得主廚有點迷失了，最近去餐廳吃菜，發現主廚似乎不想做日本料理，而是想做自己，有一些突破，但未必人人喜歡。她說，祥雲龍吟在米其林登台的第一年是極好的，當時摘三星的呼聲也高，但臥底評審不會長期觀察，也許沒發現其間變化。

預測是否有餐廳會「掉星」？王瑞瑤的觀察，米其林評鑑前幾年的變化不會太大，畢竟以鼓勵觀光為主，因此她認為，今年應該「也是在架構上增增減減而已」，「不會有掉星這麼殘忍的事」。

許多人討論，會不會因疫情影響餐廳表現？王瑞瑤回推米其林評鑑的時間，應該早在去年底就完成，影響表現的因素並不存在。至於是否有更多「星」餐廳誕生，她直言，應該也不會，「評審沒這麼認真」。

但她認為，「東區高檔百貨裡的餐廳」是可以期待摘星的，像是開在信義區微風南山46樓的番紅花四十六，呈現另一種印度料理型式，雙主廚、完整的酒單、一半餐廳座位一半酒吧的設計，充滿國際語言，讓人激賞；上海老乾杯摘下一星，台灣同樣以頂級食材、新派料理呈現，也有可能讓評審眼睛一亮。