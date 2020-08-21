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燒臘店65元Buffet免費吃到飽 網爆動：用新台幣教訓老闆

聯合新聞網 / 綜合報導
燒臘便當店提供免費吃到飽的附餐，網友讚老闆超佛心。圖擷自爆發公社公開版
燒臘便當店提供免費吃到飽的附餐，網友讚老闆超佛心。圖擷自爆發公社公開版

燒臘店也可以享用Buffet！網友分享之新發現的「最佛心的燒臘店」，最低只要65元就能如同Buffet的豐富餐點，還是免費吃到飽，讓網友爆動跪求店址，直言「要用新台幣教訓老闆」。

一名網友在《爆發公社公開版》分享最新發現的佛心店，圖中見到一間燒臘店的餐區，備有炒麵、鴨脖子、炸薯條、炸薯球，一旁還有熱湯、冰紅茶、粉圓湯及糖果，點選主餐後，這些都可自行取用免費吃到飽，根據店內的價目表，最低的特價主餐只賣65元，等於只花65元就有如Buffe般的享受，超高CP值讓網友大讚是「最佛心的燒臘店」。

貼文引發網友爆動紛紛「求地址」，驚呼「這也太佛」、「求地址，我要吃爆」、大讚是「便當界Buffet」。據網友回應，這間超佛燒臘店是位在新北市三重區文化北路的「氹仔燒臘」，讓眾人齊喊「朝聖」、「太可惡了…我去會會他們」、「我要用新台幣教訓老闆」。

點65元的主餐就能享用附餐免費吃到飽。圖擷自爆發公社公開版
點65元的主餐就能享用附餐免費吃到飽。圖擷自爆發公社公開版

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