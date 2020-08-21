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星宇航空宣布8月25日再加碼一班七夕專機 即起超閃開賣

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空宣布再加碼一班七夕專機。圖／取自星宇航空官網
星宇航空宣布再加碼一班七夕專機。圖／取自星宇航空官網

七夕將至，來場難忘的空中約會。星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，將於明天採雙航班呈獻，開賣5秒就完售。星宇航空今天宣布，8月25日再加開一班七夕班機，即起開賣。

星宇航空在臉書表示，星宇航空的飛行體驗情人節假日雙機，於開賣5秒陸續秒殺完售後，第三班七夕專機將由可樂旅遊接棒獨家銷售，將於今日再開賣。

星宇說，8月25日七夕專機編號JX8025，上午11時桃機起飛，預計下午2時45分落地。

星宇說，單人飛行體驗每人5520元；情人套票飛行體驗每人7888元，須兩人成行；情人套票機加酒每人9888起，同樣需要兩人成行。

行程內容，星宇說，有限量情人雅座，二人獨享三人座加大舒適空間；還有登機迎賓禮，送上星宇香居家體驗噴霧；另有無菜單彩蛋航班，機長會以廣播貼心導覽，飛時約3小時；當然也少不了星宇車隊機坪大賞、空中電影院、高空米其林、機上胡同燒肉。DRESS CODE則是粉色和白色，散播粉紅泡泡高調示愛。

星宇說，活動詳情可上 https://bit.ly/31bil3R ，或電洽可樂旅遊 02-25672626、02-25619696。

七夕 星宇航空

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