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網購「中元普渡箱購供品熱銷TOP10」吹起健康養生風

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物針對不同預算需求推出888～3,688元的拜拜箱，讓消費者一箱購足中元祭祀需求。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物針對不同預算需求推出888～3,688元的拜拜箱，讓消費者一箱購足中元祭祀需求。圖／PChome 24h購物提供

中元普渡祭祀供品就是要澎湃，網購大包裝、箱購直接送到家最方便，Yahoo奇摩購物中心公布「中元普渡箱購供品熱銷TOP 10」，隨著消費者健康意識抬頭，今年普渡供品吹起健康風，鹼性水、健康綠茶、高鈣低脂保久乳、大燕麥片等都上榜；PChome 24h購物也強推中元超值懶人拜拜箱，針對不同預算需求提供888～3,688元的拜拜箱，集結零食、飲品、米麵等熱銷普渡採購品，讓消費者一箱購足。

Yahoo奇摩購物中心公布「中元普渡箱購供品熱銷TOP 10」，在健康潮流帶動之下，消費者選購飲料供品偏好低熱量或無糖飲品，「鹼性水」、「氣泡水」取代含糖碳酸飲料，業績年成長1.3倍，「大燕麥片」銷量也成長近2成，TOP 10排行榜依序為鹼性水、中興米、每朝健康綠茶、韓國點心麵、肉燥風味泡麵、運動飲料、高鈣低脂保久乳、罐裝咖啡、大燕麥片、冷萃浸泡式咖啡。堅果類則在Yahoo奇摩超級商城創下年業績近5成增長，原味純手工烘焙、天然無調味的堅果最受歡迎。

Yahoo奇摩購物中心即日起至9月2日推出「中元輕鬆BUY」活動下殺5折起，全站單日消費滿千元可抽Dyson吹風機；8月25日前購買民生及流行時尚商品單日滿3,000元送300購物金。Yahoo奇摩超級商城推出「中元普渡限時瘋狂買」活動，集結零食、泡麵、飲料、罐頭、米、油、三牲四果等中元必備品，8月23日前強打超贈點30倍送，8月24日至9月2日可領指定店家200元折價券、現領現折。

PChome 24h購物推出多元豐富的箱購商品，像是「義美中元好大包拜拜箱」內含巧克力酥餅、法蘭酥、花生煎餅等；「老媽拌麵」因應中元檔期推出特規版的綜合口味拜拜福箱，內含麻辣、蔥油、酸辣等5大招牌口味；「味味A素食湯麵超值碗」選用道地食材，符合現代人注重健康養生的需求，也是普渡祭祀的熱門首選。

此外，PChome 24h購物請來詹惟中拍攝影片傳授普渡祭祀重點，更與麥當勞跨界攜手，即日起至9月17日於PChome 24h購物購買指定食品單筆消費滿800元可登記抽麥當勞家庭餐12份。

Yahoo奇摩購物中心即日起至9月2日推出「中元輕鬆BUY」活動， 搜羅美食、保健、開運、清潔等商品下殺5折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心即日起至9月2日推出「中元輕鬆BUY」活動， 搜羅美食、保健、開運、清潔等商品下殺5折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
老媽拌麵綜合口味拜拜福箱（10份入 X 2盒），PChome 24h購物即日起至9月7日特價899元。圖／PChome 24h購物提供
老媽拌麵綜合口味拜拜福箱（10份入 X 2盒），PChome 24h購物即日起至9月7日特價899元。圖／PChome 24h購物提供
Yahoo奇摩超級商城8月18日至9月2日推出「中元普渡限時瘋狂買」活動，8月23日前強打超贈點30倍送。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城8月18日至9月2日推出「中元普渡限時瘋狂買」活動，8月23日前強打超贈點30倍送。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
育成基金會中元拜拜澎派箱，Yahoo奇摩購物中心特價779元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
育成基金會中元拜拜澎派箱，Yahoo奇摩購物中心特價779元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
義美中元好大包拜拜箱，PChome 24h購物特價888元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
義美中元好大包拜拜箱，PChome 24h購物特價888元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
味味A素食湯麵超值碗（12碗／箱），PChome 24h購物即日起至9月7日特價139元。圖／PChome 24h購物提供
味味A素食湯麵超值碗（12碗／箱），PChome 24h購物即日起至9月7日特價139元。圖／PChome 24h購物提供
旺旺超級澎湃箱內含縮小版擲筊，原價399元、Yahoo奇摩超級商城9月2日前特價299元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
旺旺超級澎湃箱內含縮小版擲筊，原價399元、Yahoo奇摩超級商城9月2日前特價299元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供

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