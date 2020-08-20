網購「中元普渡箱購供品熱銷TOP10」吹起健康養生風

中元普渡祭祀供品就是要澎湃，網購大包裝、箱購直接送到家最方便，Yahoo奇摩購物中心公布「中元普渡箱購供品熱銷TOP 10」，隨著消費者健康意識抬頭，今年普渡供品吹起健康風，鹼性水、健康綠茶、高鈣低脂保久乳、大燕麥片等都上榜；PChome 24h購物也強推中元超值懶人拜拜箱，針對不同預算需求提供888～3,688元的拜拜箱，集結零食、飲品、米麵等熱銷普渡採購品，讓消費者一箱購足。

Yahoo奇摩購物中心公布「中元普渡箱購供品熱銷TOP 10」，在健康潮流帶動之下，消費者選購飲料供品偏好低熱量或無糖飲品，「鹼性水」、「氣泡水」取代含糖碳酸飲料，業績年成長1.3倍，「大燕麥片」銷量也成長近2成，TOP 10排行榜依序為鹼性水、中興米、每朝健康綠茶、韓國點心麵、肉燥風味泡麵、運動飲料、高鈣低脂保久乳、罐裝咖啡、大燕麥片、冷萃浸泡式咖啡。堅果類則在Yahoo奇摩超級商城創下年業績近5成增長，原味純手工烘焙、天然無調味的堅果最受歡迎。

Yahoo奇摩購物中心即日起至9月2日推出「中元輕鬆BUY」活動下殺5折起，全站單日消費滿千元可抽Dyson吹風機；8月25日前購買民生及流行時尚商品單日滿3,000元送300購物金。Yahoo奇摩超級商城推出「中元普渡限時瘋狂買」活動，集結零食、泡麵、飲料、罐頭、米、油、三牲四果等中元必備品，8月23日前強打超贈點30倍送，8月24日至9月2日可領指定店家200元折價券、現領現折。

PChome 24h購物推出多元豐富的箱購商品，像是「義美中元好大包拜拜箱」內含巧克力酥餅、法蘭酥、花生煎餅等；「老媽拌麵」因應中元檔期推出特規版的綜合口味拜拜福箱，內含麻辣、蔥油、酸辣等5大招牌口味；「味味A素食湯麵超值碗」選用道地食材，符合現代人注重健康養生的需求，也是普渡祭祀的熱門首選。