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PANDORA 20週年紀念第一彈曝光 限定串飾將陸續釋出

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Pandora八月限定愛的骰子14K金、925 銀雙色串飾，3,680元。圖／Pandora提供
Pandora八月限定愛的骰子14K金、925 銀雙色串飾，3,680元。圖／Pandora提供

來自丹麥的Pandora，自2000年開始推出各種串飾，在全球掀起了一股Pandora風潮，開啟了收藏生活及珍貴點滴、自創個人化珠寶的趨勢。今年適逢經典Pandora Moments串飾手鍊20週年，Pandora特別精選品牌典藏作品，以925銀、14K金復刻五款備受喜愛的原創串飾，自2020年8月起至12月，每個月都將發表一款限定款串飾，除了鐫刻別具意義的20週年特別紀念標誌，僅限妤上市30天內銷售。八月限定的「愛的骰子」，925銀骰子，裝飾浮雕著立體14K金愛心、I、LOVE、YOU等甜蜜字眼。

點睛品的Charme足金串飾系列，下季則推出童話系列新品，將富含旅行意義的象徵物以充滿童趣的手法戴上手，散發滿滿的度假氣氛。可愛的汽車造型串飾上方還設計了行李架，地球儀串飾則透搭配一架正在飛行的童趣飛機，還有傳統底片相機與復古造型行李箱，刻劃每一趟旅程的起點與終點，也象徵著旅人的腳步不斷向前開拓的寓意。

點睛品Charme「童話系列」足金旅行車串飾，10,500元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「童話系列」足金旅行車串飾，10,500元。圖／點睛品提供
Pandora八月限定愛的骰子14K金、925 銀雙色串飾，3,680元。圖／Pandora提供
Pandora八月限定愛的骰子14K金、925 銀雙色串飾，3,680元。圖／Pandora提供
點睛品Charme「童話系列」足金行李箱串飾，10,500元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「童話系列」足金行李箱串飾，10,500元。圖／點睛品提供
Pandora Moments串飾手鍊20週年推出限定品，點睛品串飾洋溢夏季風情。圖／Pandora、點睛品提供
Pandora Moments串飾手鍊20週年推出限定品，點睛品串飾洋溢夏季風情。圖／Pandora、點睛品提供
Pandora八月限定愛的骰子14K金、925 銀雙色串飾，3,680元。圖／Pandora提供
Pandora八月限定愛的骰子14K金、925 銀雙色串飾，3,680元。圖／Pandora提供
點睛品Charme「童話系列」足金相機串飾配皮繩，10,500元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「童話系列」足金相機串飾配皮繩，10,500元。圖／點睛品提供
Pandora八月限定愛的骰子14K金、925 銀雙色串飾，3,680元。圖／Pandora提供
Pandora八月限定愛的骰子14K金、925 銀雙色串飾，3,680元。圖／Pandora提供
點睛品「童話系列」足金地球儀串飾配皮繩，8,700元。圖／點睛品提供
點睛品「童話系列」足金地球儀串飾配皮繩，8,700元。圖／點睛品提供

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