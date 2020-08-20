PANDORA 20週年紀念第一彈曝光 限定串飾將陸續釋出
來自丹麥的Pandora，自2000年開始推出各種串飾，在全球掀起了一股Pandora風潮，開啟了收藏生活及珍貴點滴、自創個人化珠寶的趨勢。今年適逢經典Pandora Moments串飾手鍊20週年，Pandora特別精選品牌典藏作品，以925銀、14K金復刻五款備受喜愛的原創串飾，自2020年8月起至12月，每個月都將發表一款限定款串飾，除了鐫刻別具意義的20週年特別紀念標誌，僅限妤上市30天內銷售。八月限定的「愛的骰子」，925銀骰子，裝飾浮雕著立體14K金愛心、I、LOVE、YOU等甜蜜字眼。
點睛品的Charme足金串飾系列，下季則推出童話系列新品，將富含旅行意義的象徵物以充滿童趣的手法戴上手，散發滿滿的度假氣氛。可愛的汽車造型串飾上方還設計了行李架，地球儀串飾則透搭配一架正在飛行的童趣飛機，還有傳統底片相機與復古造型行李箱，刻劃每一趟旅程的起點與終點，也象徵著旅人的腳步不斷向前開拓的寓意。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言