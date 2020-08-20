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克服險峻的堅定勇氣 雅典Vendée Globe帆船賽聯名時計

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
橫跨40,000多公里航程的Vendée Globe環球帆船賽，有「海上版聖母峰」之稱。圖 / Ulysse Nardin提供。
橫跨40,000多公里航程的Vendée Globe環球帆船賽，有「海上版聖母峰」之稱。圖 / Ulysse Nardin提供。

提起帆船，人們聯想到的多是風和日麗、泛著亮光的柚木甲板、海水的鹹香、飽滿撫慰人心的日照，但海洋同樣擁有無情的險峻一面。瑞士製表品牌「雅典（Ulysse Nardin）」推出向旺代環球帆船賽（Vendée Globe）致意的聯名計時碼表，向持續挑戰險峻海相的勇氣、堅定致意。

有著「海上版聖母峰」之稱的「旺代環球帆船賽（Vendée Globe）」的起點和終點均設在法國薩布勒多隆，比賽最大特色在於是全球唯一一項無輔助、不靠岸、沒有技術支援的單人帆船比賽項目，參賽選手必需獨自橫渡大西洋和南太平洋航行約40,075公里，同時還需克服海上的險峻氣候和海相變化。整趟航程中，更將歷經三個極為困難的區域，分別為合恩角（Cape Horn）、尼莫點（Nemo Point）與南極州（Antractica），雅典於是以Diver X為名，個別推出三款聯名腕表

三款腕表都使用了表廠自製、具備矽擒縱的UN-118自製機芯，44毫米的表殼則使用輕量但堅硬的鈦金屬，呈現原色或黑色DLC處理，同時具備300米防水性能。後底蓋都將印有三個險峻位置的座標，個別限量300只；而Vendée Globe已舉辦約有30年歷史，今年比賽預定將於2020年11月8日正式開賽，同時並由雅典表擔任官方計時贊助。

雅典Diver X「合恩角」聯名計時碼表，鈦金屬表殼經DLC處理，機芯則使用了具備矽擒縱結構的自製機芯，精準精密也具強悍外顯風格，32萬7,300元。圖 / Ulysse Nardin提供。
雅典Diver X「合恩角」聯名計時碼表，鈦金屬表殼經DLC處理，機芯則使用了具備矽擒縱結構的自製機芯，精準精密也具強悍外顯風格，32萬7,300元。圖 / Ulysse Nardin提供。
帆船賽中將經過孤寂的南極洲，是人類最後發現的一塊大陸，位於地球最南端，氣候條件嚴酷，也成為雅典聯名腕表的致意主題之一。圖 / Ulysse Nardin提供。
帆船賽中將經過孤寂的南極洲，是人類最後發現的一塊大陸，位於地球最南端，氣候條件嚴酷，也成為雅典聯名腕表的致意主題之一。圖 / Ulysse Nardin提供。
DIVER X NEMO POINT的後底蓋，印有尼莫點的坐標與Vendée Globe比賽航行路線。圖 / Ulysse Nardin提供。
DIVER X NEMO POINT的後底蓋，印有尼莫點的坐標與Vendée Globe比賽航行路線。圖 / Ulysse Nardin提供。

腕表

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