realme全球粉絲節8/26登場！realme Buds Q真無線耳機限時價599元

以科技潮牌為定位的realme首屆「realme FanFest全球粉絲節」將於8月26日至8月31日開跑，除了將祭出多項粉絲節期間限定的超值優惠與商品之外，也宣布推出售價千元有找的realme Buds Q入耳式真無線耳機、擁有USB-A和USB Type-C雙輸出口的10000 realme快充行動電源2。

realme Buds Q入耳式真無線耳機搭載R1Q晶片，在千元以下的價格帶中是少有的低延遲雙聲道、智慧觸控真無線耳機，無主副耳之分，單耳配戴也能照常運行，並加入電競模式，延遲有感降低至119ms；支援新一代藍牙5.0技術，拿起耳機就能與手機快速連接，省去反覆確認配對的困擾，更具科技感的智慧觸控透過realme Link App智慧串聯，還可自主定義耳機的觸控功能，目前realme Link App僅支援Android系統，預計年底前可支援iOS系統。

外盒宛如鵝卵石的realme Buds Q邀請到法國設計大師兼愛馬仕御用設計師José Lévy跨界操刀設計，採用堅固輕盈的高分子複合式材質，重量僅3.6克，支援IPX4等級防水，透過耳機內建的40mAh電池及400mAh大電量充電盒，可達20小時續航力，售價799元，黑色款將於8月26日在realme網路商店、realme品牌專櫃搶先開賣，8月27日起於PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網及東森購物上架，8月31日前購機可享現折200元的粉絲節限定優惠。

10000 realme快充行動電源2支援18W雙向快充，擁有USB-A和USB Type-C雙輸出口，搭配全新升級的格紋防滑設計，共推出黃、黑兩色，售價499元，8月26日起於realme網路商店、PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網及東森購物陸續開賣。

「realme FanFest全球粉絲節」推出期間限定品項，邱鋒澤同款realme玩家後背包採用編織帶與翻蓋卡扣的經典軍旅風設計，具有獨立筆電夾層與多個暗袋，售價749元，8月29日起於realme網路商店、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城限量開賣，粉絲節期間購買realme潮流後背包、realme果凍包、realme玩家後背包可登錄抽邱鋒澤簽名T-shirt；粉絲節限定超值包內含realme Buds Q入耳式真無線耳機、10000 realme快充行動電源2、Dare to be填詞T-shirt，售價1,098元，僅在realme網路商店、realme品牌專櫃販售。另外還有只抽不賣的20吋realme酷玩行李箱，粉絲節期間於realme網路商店購物滿5,000元即可至活動頁面登錄試手氣。