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名模合體為CHAUMET秀珠寶 林葦茹重投資 李曉涵愛皇冠
法國頂級珠寶品牌巴黎尚美（CHAUMET），甫於七月於線上發布的全新的頂級珠寶「築藝萬象」（Perspectives de Chaumet）今起抵台展出至9月16日止，是全球實體巡展的首場曝光，共有約60件、總價12億的頂級作品展出。今年因疫情影響時尚活動減少，名模林葦茹、李曉涵算是今年以來首次公開一起現身。雖然閱「珠寶」無數，但此次嶄新的創作在工藝和藝術呈現上有與以往很不同的呈現，兩人都感到相當驚艷，「每件作品都太特別了！」
李曉涵表示，「今年是很充實自己的一年。」配戴Mirage系列冠冕、耳環、戒指等全系列設計，她表示最喜歡的是不對稱的耳環，除了以斜張橋為概念的張力曲線很有現代感，巧妙的不對稱設計更有反轉的味道，覺得非常特別。不過說到最值得買的，她認為自然是CHAUMET著名的冠冕，「還可以傳承！」
而配戴Lacis系列作品的林葦茹則笑說自己本來就是蕾絲控，遇到以彷彿金屬蕾絲的珠寶當然超級開心。不過更驚豔的是「項鍊很大但非常柔軟，剛幾乎都忘記有戴項鍊。寶石藏在後面若隱若現很特別，從來沒看過這樣的設計。」而居家防疫期間開始研究投資理財的她也認為，購買珠寶也是一種分散投資風險的好方式，「一定要夠稀有才會有增值空間，才值得下手。」
「築藝萬象」系列創作重新詮釋在品牌「建築」理念的傳承，以當代藝術以及創新的方式，透過百年工藝的精緻重現，向全世界的建築指標致敬。
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