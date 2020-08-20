UNIQLO祭出超有感改變 120款服裝售價調降20%、AIRism口罩販售時間確定了！

UNIQLO來台十周年，早就深入每個家庭的衣櫃中，更改變了消費者的穿著習慣。而下一個十年，品牌除了要與台灣共創更好的明日之外，還推出有感變化，包括了全品項的牛仔褲等120款商品都將調低售價，降幅最高達20％；而話題的AIRism口罩的在台上市時間，也曝光了！

在UNIQLO的企業展望記者會上提到，針對台灣氣候變化，長年都四季如夏，需要穿上厚重禦寒的衣物機會減少。因此，在未來的一整年都能買到主打吸濕快乾的DRY-EX系列、涼感舒適體驗的AIRism系列，讓消費者無論何時都能穿得舒適。另外，針對民眾較有感的改革是部分商品的價格調降策略，包括了全品項的牛仔褲、防風外套、洋裝等，超過120款的商品都在新售價名單中，降幅最高達到20％。招牌的設計師聯名系列包括UNIQLO U、Ines De La Fressange銷售據點也會從現在的4家，擴大成全台45家門市都會販售，讓時尚沒有地域的限制。

除了利用AIRism素材製作床單受到歡迎之外，同系列的口罩也將於10月初引進台灣。圖／UNIQLO提供

另外，UNIQLO海外行銷暨宣傳戰略部在受訪時表示，像是防風外套在台灣就十分熱銷，有許多的細節設計都有參考了「機車族」的意見。還有，今年品牌跨足了居家生活，推出以AIRism素材製成的床單，在台灣一推出也受到歡迎，因此加碼在10月初時也會引進同系列的口罩販售。最後，親子客群也是支持UNIQLO業績成長的主力，反應消費者的需求，擴大尺寸新選擇，提供到160公分高青少年都能穿的款式。

招牌的設計師聯名系列銷售據點也會從現在的4家，擴大成全台45家門市都會販售，讓時尚沒有地域的限制。圖／UNIQLO提供