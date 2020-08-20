日立冷氣連續19年獲「信譽品牌」白金獎 全面守護呼吸健康

2020《讀者文摘》信譽品牌大調查公布，日立冷氣榮獲業界唯一雙白金殊榮，不止冷氣連續19年獲得最高榮譽白金獎、除濕機連續8年獲獎，第3度拿下白金獎肯定，空氣清淨機也第9年取得信譽品牌金獎。

日立冷氣不斷突破創新，持續強大產品力，以「智慧、節能、創新、環保、安全」5大產品核心發展概念，強化空調潔淨力，結合冷氣、除濕機與空氣清淨機，建構完整「日立空氣淨化網」，為消費者全面把關室內空氣的溫度、濕度、清淨度，安心地「享受幸福溫度 呼吸最好空氣」。

日立冷氣全新推出的「尊榮系列」，同步日本最新變頻技術，並針對台灣氣候及消費者使用習性，結合「凍結洗淨、銅管防腐蝕、體感舒適」3大科技。其中，業界領先的「凍結洗淨技術」一鍵即可清洗濾網後的熱交換器，解決以往冷氣內部惱人的清潔問題，讓冷氣可經常保持乾淨。而「體感舒適科技」可自動平衡室內濕度與溫度，讓空間涼爽舒適同時兼顧省電目的。而面對熱交換器因應沼氣鏽蝕導致冷媒外洩甚至故障的隱憂，日立冷氣更強化「銅管防腐蝕科技」，延長機體壽命，讓冷氣始終維持高能效。此外，「APP雲端智慧控」也被列為標準配備，帶領消費者進入雲端操控世代，享受空調新科技帶來的便利性。

而今年3度榮獲白金獎的日立除濕機，完美對應台灣潮濕氣候及空污的侵襲，清淨型除濕機搭載業界獨家無動力熱管循環系統，以完備的分層清淨裝置過濾髒空氣，有效過濾甲醛、有害氣體等空氣危害，除濕、清淨一機雙效。全系列日本製造的日立空氣清淨機，採用不鏽鋼清淨抑菌系統，其中UDP-K110機型更具備業界首創濾網自動清功能，可定時自動掃除濾網塵污，還能自動感測PM2.5，搭配抗過敏HEPA濾網、可水洗脫臭濾網強力快速濾淨空氣，讓呼吸更健康。

除了積極研發新產品，日立冷氣更積極實踐「珍愛地球 深耕台灣」的企業願景，50多年來在台努力耕耘，持續從體育、公益和教育等多面向回饋台灣，希望發揮拋磚引玉的效果，為台灣創造幸福溫度。