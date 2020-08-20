聽新聞
test
0:00 / 0:00
COACH又出爆款新手袋 塗鴉香蕉、皇冠小恐龍、帝國大廈超俏皮
邁入2020年之後，COACH品牌執行創意總監Stuart Vevers將氛圍導向明亮、都會，從西部曠野中邁向紐約舊時光，以藝術家自由自在、大膽創意的精神為靈感，在單品上發揮創造力，因此2020秋季男、女裝也以此核心為表現，融合品牌沿革中的經典元素例如轉釦、Signature C印花，並以尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的塗鴉畫為包款帶來亮眼表現，散發紐約下城區八○年代蓬勃、熱鬧、無拘無束的氣氛。
經典的絨毛大衣以5種花色展現輕暖、束腰的魅力，洋裝以繽紛亮色布料穿插鎖鍊、馬車圖案的緹花印花，光線折射下會有精緻的光澤感，以三○年代的服裝輪廓為主，浪漫的垂墜領飾也可以打成領結，此外，褲裙在秋季系列中是女裝主要單品，以柔軟的納帕牛皮打造，縐褶與自在決定的開衩高度設計，都更顯修身；男裝則是以實用見長，寬肩、寬褲搭襯復古籃球鞋是主調。
與尚．米榭．巴斯奇亞基金會合作的塗鴉包款系列，運用經典Rogue輪廓打造皇冠與小恐龍、安迪沃荷香蕉款式，新增內側口袋、多了側背帶，相較之前更為實用。此外，兩款全新的Alie、Beat手袋也極具賣相，Alie以皮革飾邊搭襯緹花，袋內皮質柔軟、容量大，浮雕馬車圖案、黃銅金屬飾邊按釦為全新設計；Beat為最流行的方包尺寸，可手提、肩背、斜背，袋身前後圖案不同，討喜時髦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言