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COACH又出爆款新手袋 塗鴉香蕉、皇冠小恐龍、帝國大廈超俏皮

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
COACH發表秋季系列，以及藝術家Jean-Michel Basquiat Alie聯名新品。圖／記者胡經周攝影、COACH提供
COACH發表秋季系列，以及藝術家Jean-Michel Basquiat Alie聯名新品。圖／記者胡經周攝影、COACH提供

邁入2020年之後，COACH品牌執行創意總監Stuart Vevers將氛圍導向明亮、都會，從西部曠野中邁向紐約舊時光，以藝術家自由自在、大膽創意的精神為靈感，在單品上發揮創造力，因此2020秋季男、女裝也以此核心為表現，融合品牌沿革中的經典元素例如轉釦、Signature C印花，並以尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的塗鴉畫為包款帶來亮眼表現，散發紐約下城區八○年代蓬勃、熱鬧、無拘無束的氣氛。

經典的絨毛大衣以5種花色展現輕暖、束腰的魅力，洋裝以繽紛亮色布料穿插鎖鍊、馬車圖案的緹花印花，光線折射下會有精緻的光澤感，以三○年代的服裝輪廓為主，浪漫的垂墜領飾也可以打成領結，此外，褲裙在秋季系列中是女裝主要單品，以柔軟的納帕牛皮打造，縐褶與自在決定的開衩高度設計，都更顯修身；男裝則是以實用見長，寬肩、寬褲搭襯復古籃球鞋是主調。

與尚．米榭．巴斯奇亞基金會合作的塗鴉包款系列，運用經典Rogue輪廓打造皇冠與小恐龍、安迪沃荷香蕉款式，新增內側口袋、多了側背帶，相較之前更為實用。此外，兩款全新的Alie、Beat手袋也極具賣相，Alie以皮革飾邊搭襯緹花，袋內皮質柔軟、容量大，浮雕馬車圖案、黃銅金屬飾邊按釦為全新設計；Beat為最流行的方包尺寸，可手提、肩背、斜背，袋身前後圖案不同，討喜時髦。

COACH秋季洋裝23,800元、Alie手袋27,800元；男裝後背包42,800元。記者胡經周／攝影
COACH秋季洋裝23,800元、Alie手袋27,800元；男裝後背包42,800元。記者胡經周／攝影
COACH X Jean-Michel Basquiat Five Beat手袋，25,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Five Beat手袋，25,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包，52,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包，52,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue手袋，35,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue手袋，35,800元。圖／COACH提供
COACH秋季男裝丹寧外套35,800元、後背包42,800元；女生手拿Beat手袋25,800元。記者胡經周／攝影
COACH秋季男裝丹寧外套35,800元、後背包42,800元；女生手拿Beat手袋25,800元。記者胡經周／攝影
COACH X Jean-Michel Basquiat Alie手袋，27,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Alie手袋，27,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Alie腰包，16,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Alie腰包，16,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Mecca Beat手袋，25,800元。圖／COACH提供
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紐約

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