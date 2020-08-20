COACH又出爆款新手袋 塗鴉香蕉、皇冠小恐龍、帝國大廈超俏皮

邁入2020年之後，COACH品牌執行創意總監Stuart Vevers將氛圍導向明亮、都會，從西部曠野中邁向紐約舊時光，以藝術家自由自在、大膽創意的精神為靈感，在單品上發揮創造力，因此2020秋季男、女裝也以此核心為表現，融合品牌沿革中的經典元素例如轉釦、Signature C印花，並以尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的塗鴉畫為包款帶來亮眼表現，散發紐約下城區八○年代蓬勃、熱鬧、無拘無束的氣氛。

經典的絨毛大衣以5種花色展現輕暖、束腰的魅力，洋裝以繽紛亮色布料穿插鎖鍊、馬車圖案的緹花印花，光線折射下會有精緻的光澤感，以三○年代的服裝輪廓為主，浪漫的垂墜領飾也可以打成領結，此外，褲裙在秋季系列中是女裝主要單品，以柔軟的納帕牛皮打造，縐褶與自在決定的開衩高度設計，都更顯修身；男裝則是以實用見長，寬肩、寬褲搭襯復古籃球鞋是主調。