快時尚GU進軍彩妝界！4款臉部彩妝最低價165元能入手

來自日本的快時尚品牌GU,日前宣布將正式推出彩妝品牌,取名為「#4ME by GU」,首先推出4款彩妝用品,包括口紅、唇蜜、眼影膏、眼頰雙用盤,售價從日幣590~1,490元間,約台幣165~420元,一般小資女也能輕鬆入手,日本預計9月4日開賣,香港與台灣上市日期未定。

其實GU曾經推出過指甲油、唇彩等,但當時因為生產數量的關係,後續沒有持續推出,這回直接打造出彩妝副牌#4ME by GU,顯然想要認真持續經營下去。

最多人喜愛用的口紅,共推出8色,日幣590元就能入手,顏色以基本色系為主,但也有紫色等,適合個性女孩,且兼具潤唇功能,保濕度夠高。

眼影膏則有4色,含水量達53%,還標榜可以用手指上妝;唇蜜則有3色,不強調過分濃豔的顏色,主打輕透感;另外也有結合頰彩與眼影的多色盤,共有3款組合搭配,剛好滿足女孩約會、上班與派對等3種場合需求。