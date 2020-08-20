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快時尚GU進軍彩妝界！4款臉部彩妝最低價165元能入手
來自日本的快時尚品牌GU，日前宣布將正式推出彩妝品牌，取名為「#4ME by GU」，首先推出4款彩妝用品，包括口紅、唇蜜、眼影膏、眼頰雙用盤，售價從日幣590～1,490元間，約台幣165～420元，一般小資女也能輕鬆入手，日本預計9月4日開賣，香港與台灣上市日期未定。
其實GU曾經推出過指甲油、唇彩等，但當時因為生產數量的關係，後續沒有持續推出，這回直接打造出彩妝副牌#4ME by GU，顯然想要認真持續經營下去。
最多人喜愛用的口紅，共推出8色，日幣590元就能入手，顏色以基本色系為主，但也有紫色等，適合個性女孩，且兼具潤唇功能，保濕度夠高。
眼影膏則有4色，含水量達53%，還標榜可以用手指上妝；唇蜜則有3色，不強調過分濃豔的顏色，主打輕透感；另外也有結合頰彩與眼影的多色盤，共有3款組合搭配，剛好滿足女孩約會、上班與派對等3種場合需求。
GU的彩妝用品，都採用天然萃取為主，如櫻花、山茶花、雪松與茶葉等，包裝也使用再生紙，希望使用彩妝時，也能相對環保。
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