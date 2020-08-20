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獨／永康街70年老店「高記」熄燈！業者嘆：要被斷水斷電

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
永康街的高記已經高掛預告熄燈的字條。圖／讀者提供
永康街的高記已經高掛預告熄燈的字條。圖／讀者提供

創業於1949年，已經有70年歷史的「高記（永康店）」預告即將熄燈落幕。業者表示，8月20日接獲營建署來函，表示因2、3樓不得商用，因此先針對店家罰款24萬，並將於2周後「斷水斷電」，勢必讓高記無法繼續營業，業者也直嘆「政府不食人間煙火！」

1949年於永康街起家的高記，最初僅是路邊攤販，但隨著精湛手藝而廣受好評，成為台灣代表性的老字號點心餐廳，不僅原創人曾經到總統府現場製作接待外賓的點心，也被韓國評選為「10大來台必吃餐廳」之一。包括上海鐵鍋生煎包、重酥蟹殼黃等點心，都是店內的招牌料理。

高記在全盛時期共有8間門市，但是陸續進行品牌瘦身，今年再度因疫情因素收掉兩間店，僅保留創始的永康店，原預定疫情過後再展版圖，但是永康店已在店門口高掛「結束營業倒數中」的布條，恐也將拉下鐵門。店內的郭協理指出，高記在地經營數十年，但營建署近年認定高記的2、3樓為住宅區，不得作為商業使用，因此自去年起開始罰款。儘管不斷地與營建署溝通，但是仍無法有共識。8月20日又接獲來函，再度開罰24萬元，並且預告將於2週後會再罰款30萬元，並且勒令斷水斷電，等於切斷高記的經營。

郭協理也指出，高記連一碗白飯都會開發票、誠實繳稅，但是現在卻即將被停水停電，一百多位的員工生計勢必也會受到影響，讓人感覺「政府不食人間煙火」。除了無奈之外，現在也會逐一向已訂位的顧客以電話取消並說明致歉。

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