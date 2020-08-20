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孫芸芸就是愛這款！愛馬仕、DIOR拖鞋式涼鞋好優雅

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
孫芸芸最近愛上線條簡約百搭的拖鞋式涼鞋。圖／摘自IG
孫芸芸最近愛上線條簡約百搭的拖鞋式涼鞋。圖／摘自IG

舒適透氣的拖鞋是夏天最好的穿搭夥伴，受到極簡風流行的影響，線條簡約百搭的拖鞋式涼鞋成了人氣商品。在那麼多時尚品牌所推出的款式中，又以愛馬仕的ORAN和DIOR D-CLUB兩款拖鞋式涼鞋最受女星歡迎，兩者巧妙地將品牌標誌融入鞋面，卻又把拖鞋的休閒感與皮革鞋款的優雅氣質完美結合，難怪讓Chiara Ferragni、孫芸芸等人搶穿。

ORAN拖鞋式涼鞋是以小牛皮打造的，在鞋面上以愛馬仕的「H」包覆，整體線條非常纖細柔美，也有特別強調輪廓的縫邊設計，提供多種顏色可選，另外還有水晶或鉚釘裝飾、鞋底配有絲巾風格圖騰或是天鵝絨鞋面等多種款式。D-CLUB拖鞋式涼鞋同樣也是以小牛皮製成，配上具辨識度的「CD」鞋面和對比染色縫邊細節，目前有四種顏色可選擇。

相較來說，這兩款拖鞋式涼鞋都是很貼合雙腳的類型，不過D-CLUB的板型又更窄，如果腳背較厚、腳板較寬的人會比較適合ORAN。

愛馬仕ORAN拖鞋式涼鞋款式非常多。圖／摘自官網
愛馬仕ORAN拖鞋式涼鞋款式非常多。圖／摘自官網
Chiara Ferragni穿DIOR D-CLUB拖鞋式涼鞋。圖／摘自IG
Chiara Ferragni穿DIOR D-CLUB拖鞋式涼鞋。圖／摘自IG
孫芸芸穿愛馬仕ORAN拖鞋式涼鞋。圖／摘自IG
孫芸芸穿愛馬仕ORAN拖鞋式涼鞋。圖／摘自IG
愛馬仕ORAN拖鞋式涼鞋款式非常多。圖／摘自官網
愛馬仕ORAN拖鞋式涼鞋款式非常多。圖／摘自官網
愛馬仕ORAN拖鞋式涼鞋款式非常多。圖／摘自官網
愛馬仕ORAN拖鞋式涼鞋款式非常多。圖／摘自官網
愛馬仕ORAN拖鞋式涼鞋款式非常多。圖／摘自官網
愛馬仕ORAN拖鞋式涼鞋款式非常多。圖／摘自官網
孫芸芸穿愛馬仕ORAN拖鞋式涼鞋。圖／摘自IG
孫芸芸穿愛馬仕ORAN拖鞋式涼鞋。圖／摘自IG
DIOR D-CLUB拖鞋式涼鞋目前有四種顏色。圖／摘自官網
DIOR D-CLUB拖鞋式涼鞋目前有四種顏色。圖／摘自官網
愛馬仕ORAN拖鞋式涼鞋款式非常多。圖／摘自官網
愛馬仕ORAN拖鞋式涼鞋款式非常多。圖／摘自官網
Chiara Ferragni穿DIOR D-CLUB拖鞋式涼鞋。圖／摘自IG
Chiara Ferragni穿DIOR D-CLUB拖鞋式涼鞋。圖／摘自IG
孫芸芸穿DIOR D-CLUB拖鞋式涼鞋。圖／摘自IG
孫芸芸穿DIOR D-CLUB拖鞋式涼鞋。圖／摘自IG
Chiara Ferragni穿愛馬仕ORAN拖鞋式涼鞋。圖／摘自IG
Chiara Ferragni穿愛馬仕ORAN拖鞋式涼鞋。圖／摘自IG
Chiara Ferragni穿DIOR D-CLUB拖鞋式涼鞋。圖／摘自IG
Chiara Ferragni穿DIOR D-CLUB拖鞋式涼鞋。圖／摘自IG
DIOR D-CLUB拖鞋式涼鞋目前有四種顏色。圖／摘自官網
DIOR D-CLUB拖鞋式涼鞋目前有四種顏色。圖／摘自官網

愛馬仕 品牌

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