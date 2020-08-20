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CHAUMET築藝萬象頂級珠寶抵台 12億驚人工藝全球首巡展

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CHAUMET Perspectives de Chaumet 頂級珠寶抵台展出。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives de Chaumet 頂級珠寶抵台展出。圖／CHAUMET提供

今年歡慶240週年的法國頂級珠寶品牌巴黎尚美（CHAUMET），甫於七月於線上發布的全新的頂級珠寶「築藝萬象」（Perspectives de Chaumet）今起抵台展出至9月16日止，是全球實體巡展的首場曝光，共有約60件、總價12億的頂級作品抵台。此系列創作重新詮釋了在品牌240年來的的文中化關於「建築」理念的傳承，以當代藝術以及創新的方式，透過百年工藝的精緻重現，向全世界的建築指標致敬。

「光」是建築以及珠寶的基本元素。最吸睛的莫過於採用品牌最著名的「刀鋒工藝」（fil couteau）打造的Lacis「光影之歌」系列，創造金屬結構彷彿消失、寶石有如飄浮在空中的神奇視覺效果。蕾絲般的網狀珠寶無疑是以品牌美好年代（Belle Epoque）骨董作品為靈感，但以金屬蕾絲勾勒出的有機曲線，則巧妙融入動力藝術的動態雕塑概念，流動的線條感更令人想起建築大師ZARA HADID的名作。

Lacis系列中的紅碧璽作品更大膽將彩色主石覆蓋在蕾絲網之下，彷彿從窗洞中窺見若隱若現的寶石，這樣的設計對寶石部門來說相當挑戰，彷彿架空漂浮的紅碧璽色澤必須足夠濃豔才不至於被鑽石蕾絲的璀璨蓋過。

同樣運用動力藝術的概念，Mirage浮光秘境系列深具張力的曲線組成如同斜張橋的結構，多件不對稱的作品立體結構挑戰配戴起來的重量配置，每件作品從不同角度欣賞都形成嶄新的視野。LUX穹廬華蓋系列的戒指設計，則脫胎自萬神殿圓頂上的眼洞窗，以天使肌膚般嬌嫩的珊瑚為中央主石，環繞的海水藍寶石與拓帕石高低有致，彷彿從教堂底往天空仰望。

有如積木又如迷宮般的Labyrinthe建構幾何系列，將曲線的塊狀以不對稱的方式組合，粉紅、藍色、綠色碧璽搭配翠玉，用色大膽精巧，為傳統珠寶的幾何設計變化出豐富層次。今次單價最高的作品則是Skyline天際探尋系列的祖母綠項鍊，中央16.06克拉的哥倫比亞祖母綠鮮豔欲滴，不對稱的金屬部份以敲擊和鏤空等多重金工工藝打造，向品牌1970年代的傳奇藝術總監Pierre Sterlé致敬。同系列多件珠寶的塊狀堆積，更可說是建築解構主義的微型化呈現。

Lacis 18K白金冠冕，約4500萬元。圖／CHAUMET提供
Lacis 18K白金冠冕，約4500萬元。圖／CHAUMET提供
Skyline 18K黃金項鍊，約8000萬元。圖／CHAUMET 提供
Skyline 18K黃金項鍊，約8000萬元。圖／CHAUMET 提供
Labyrinthe 18K白金戒指，約600萬元。圖／CHAUMET提供
Labyrinthe 18K白金戒指，約600萬元。圖／CHAUMET提供
Lacis 18K白金耳環，約1500萬元。圖／CHAUMET提供
Lacis 18K白金耳環，約1500萬元。圖／CHAUMET提供
Lacis 18K白金項鍊，約2500萬元。圖／CHAUMET提供
Lacis 18K白金項鍊，約2500萬元。圖／CHAUMET提供
Skyline 18K黃金戒指，約450萬元。圖／CHAUMET 提供
Skyline 18K黃金戒指，約450萬元。圖／CHAUMET 提供
Labyrinthe玫瑰金胸針，約450萬元。圖／CHAUMET提供
Labyrinthe玫瑰金胸針，約450萬元。圖／CHAUMET提供
Mirage系列頂級珠寶可轉換式冠冕，約4500萬元。圖／CHAUMET提供
Mirage系列頂級珠寶可轉換式冠冕，約4500萬元。圖／CHAUMET提供
Lux 18K白金戒指，約600萬元。圖／CHAUMET 提供
Lux 18K白金戒指，約600萬元。圖／CHAUMET 提供
Lacis 18K白金手鍊，約1500萬元。圖／CHAUMET提供
Lacis 18K白金手鍊，約1500萬元。圖／CHAUMET提供
Skyline 18K黃金戒指，約4500萬元。圖／CHAUMET 提供
Skyline 18K黃金戒指，約4500萬元。圖／CHAUMET 提供
Labyrinthe 18K白金項鍊，約1500萬元。圖／CHAUMET提供
Labyrinthe 18K白金項鍊，約1500萬元。圖／CHAUMET提供

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