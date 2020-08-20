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影／世界最高競賽獎額 三義國際木雕賽公布入選名單

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
當代木雕類入選作品「四個夢」。記者胡蓬生／攝影
當代木雕類入選作品「四個夢」。記者胡蓬生／攝影

總獎金逾百萬元的台灣國際木雕競賽今天公布入選名單，苗栗縣三義木雕館並首度推出國際木雕裝置藝術大展，即日起與競賽作品同步展至10月25日。

苗栗縣舉辦的台灣國際木雕競賽已邁入第13年，今年仍分為工藝木雕類組、當代木雕類組2大類，堪稱全世界獎額最高的木雕創作競賽，優勝名次10月1日三義木雕藝術節開幕現場公布。

苗栗縣文化觀光局指出，今年參與競賽的創作者來自台灣、大陸、法國、厄瓜多爾、印尼及澳門共6個國家及地區，參賽作品達129件。

國際木雕競賽經評選，2大類共59件作品入選，其中工藝木雕類組入選7人為台灣創作者鄧朝譽、楊天吉、陳茂成、楊屋、楊孟濠及大陸作者曹小武、林星；當代木雕類組入選7人為台灣創作者潘煒中、江慧琳、張巧玉、莊駿良及大陸創作者關若宇、鄧坤、張橋。

文觀局強調，競賽大獎裕隆薪傳獎、創新獎、兩大類競賽經典大獎共4項首獎，獎金30萬元，另外優選各5名，每名2萬元。

今年首度舉辦的裝置藝術大展主題為「年輪說」，邀請6位國內外藝術家進行駐地創作，包括英國貝馬丁、日本吉田敦、阿部乳坊，台灣展出者包括鹿港木器第2代傳人陳正忠及來自花蓮的阿美族藝術家兄弟撒部·噶照、伊佑·噶照，他們將木雕結合裝置藝術，開創新的展覽形式。

苗栗縣三義木雕館今年首度舉辦裝置藝術大展，主題「年輪說」，英國藝術家貝馬丁(右)參與展出。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣三義木雕館今年首度舉辦裝置藝術大展，主題「年輪說」，英國藝術家貝馬丁(右)參與展出。記者胡蓬生／攝影
工藝木雕類入選作品「乘風破浪」。記者胡蓬生／攝影
工藝木雕類入選作品「乘風破浪」。記者胡蓬生／攝影
工藝木雕類入選作品「薪伙箱傳」。記者胡蓬生／攝影
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總獎金逾百萬元的台灣國際木雕競賽今天公布入選名單，苗栗縣三義木雕館並首度推出國際木雕裝置藝術大展。記者胡蓬生／攝影
總獎金逾百萬元的台灣國際木雕競賽今天公布入選名單，苗栗縣三義木雕館並首度推出國際木雕裝置藝術大展。記者胡蓬生／攝影

裝置藝術 苗栗縣

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