影／世界最高競賽獎額 三義國際木雕賽公布入選名單

總獎金逾百萬元的台灣國際木雕競賽今天公布入選名單，苗栗縣三義木雕館並首度推出國際木雕裝置藝術大展，即日起與競賽作品同步展至10月25日。

苗栗縣舉辦的台灣國際木雕競賽已邁入第13年，今年仍分為工藝木雕類組、當代木雕類組2大類，堪稱全世界獎額最高的木雕創作競賽，優勝名次10月1日三義木雕藝術節開幕現場公布。

苗栗縣文化觀光局指出，今年參與競賽的創作者來自台灣、大陸、法國、厄瓜多爾、印尼及澳門共6個國家及地區，參賽作品達129件。

國際木雕競賽經評選，2大類共59件作品入選，其中工藝木雕類組入選7人為台灣創作者鄧朝譽、楊天吉、陳茂成、楊屋、楊孟濠及大陸作者曹小武、林星；當代木雕類組入選7人為台灣創作者潘煒中、江慧琳、張巧玉、莊駿良及大陸創作者關若宇、鄧坤、張橋。

文觀局強調，競賽大獎裕隆薪傳獎、創新獎、兩大類競賽經典大獎共4項首獎，獎金30萬元，另外優選各5名，每名2萬元。