七夕情人對表 寶齊萊、雷達、美度 為戀人添增粉紅能量

七夕情人節將至，如何見證戀人間的心意？記錄時間的手表或可以成為情意的信物，化無形情意為具現。寶齊萊（Carl F. Bucherer）、美度（MIDO）與雷達（RADO），紛紛推出情人對表推薦，為紛亂的2020，以甜蜜為戀人注入粉紅能量。

寶齊萊的情人對表推薦名稱直接：是為「自動日曆LOVE腕表（Manero Autodate LOVE）」，女性款的玫瑰金表殼搭配紅色灑金表面，表圈還鑲嵌總重0.65克拉的鑽石，另外也有精鋼表殼搭配同為藍綠色系的表面與路易斯安納鱷魚皮表帶，以顏色象徵豐沛、流動的摯愛，八點鐘的時標還「藏」有一朵葉形裝飾，似愛生生不息；雷達（Rado）的真我系列（True Square）方形高科技陶瓷系列腕表，則在結構上獻給那些追求自我的戀人們：高科技精密陶瓷在正方形表殼中，修潤了邊角，而黑色的高科技陶瓷表殼的耐刮、耐磨特性，則似戀人經過歲月洗滌後在圓融同時保有自我，一路相隨。

美度（MIDO）的全新Belluna Royal雋永系列皇家對表則是今年首發、獨厚天下有情人。巧妙融合圓形與枕型的精鋼表殼共有33與41毫米兩種尺寸，機芯則都使用上Caliber 80小時動力儲存自動上鍊機芯，兩者都具備時間與日期顯示，但33毫米的女性款又於表面添增了鑽石時標的設計，同中求異、心「芯」相應。