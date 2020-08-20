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連續12年信譽品牌金獎 奇美家電顯示器、DC風扇奪雙金

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
CHIMEI奇美家電榮獲信譽品牌金獎雙金榮耀，其中在顯示器評選項目連續12年獲得金獎殊榮。圖／奇美家電提供
CHIMEI奇美家電榮獲信譽品牌金獎雙金榮耀，其中在顯示器評選項目連續12年獲得金獎殊榮。圖／奇美家電提供

疫情衝擊讓許多人待在家的時間變長了，也讓家電不只追求「信賴感」，更需要「幸福感」。國產品牌CHIMEI奇美家電秉持品牌理念「幸福，來自您的滿意」持續為消費者提供優質商品及完美服務，今年除了連續12年由《讀者文摘》讀者以及台灣消費者在顯示器評選項目中獲得信譽品牌金獎殊榮，更以優異的商品品質，在首度納入評選的DC馬達風扇品項裡一舉奪金，成就雙金榮耀。

奇美家電品牌經理楊厚苹表示：「奇美液晶顯示器能夠連續12年獲獎，展現我們由衷為消費者需求考量的用心，更證明長久以來奇美家電對自我要求與成長的堅持，是滿足消費者需求的基礎。除了重視消費者需求外，奇美家電更重視消費者使用安全及體驗，並持續為消費者創造美好生活。」

奇美家電液晶顯示器市占率穩坐國產第一，最新發表的大4K R5系列更獲得Google官方授權搭載Android 9.0影音平台，以便利先進的語音搜尋功能，帶給消費者輕鬆快速的視聽娛樂。另外，更一舉推出國產最大尺寸120吋大4K液晶顯示器U系列，提供消費者超大視野的極致畫質享受。

而除了液晶顯示器，品牌旗下的各種生活家電產品也受到消費者熱烈好評，奇美DC馬達風扇更是首度納入評選就獲得金獎殊榮。首創封閉式馬達，更加節能省電外，使用上也更安全；ECO智能溫控功能，能自動偵測室溫變化，隨時享受舒適涼感；兼具「8重安全防護」規格，從核心塑料到扇葉皆採用奇美實業的高規格專業材料，以創新與安心深受消費者青睞。

奇美家電響應政府振興方案，並歡慶2020年勇奪信譽品牌金獎雙金榮耀，宣布「奇美雙金•振興拿現金」活動延長至8月31日，凡於活動期間內購買奇美家電指定型號液晶顯示器，即可參與限時優惠方案，搭配政府振興三倍券使用更加划算，輕鬆升級家中影音娛樂。

奇美家電品牌經理楊厚苹代表領取信譽品牌金獎。圖／奇美家電提供
奇美家電品牌經理楊厚苹代表領取信譽品牌金獎。圖／奇美家電提供
CHIMEI奇美家電獨步市場，以液晶顯示器連續12年蟬聯信譽品牌金獎。圖／奇美家電提供
CHIMEI奇美家電獨步市場，以液晶顯示器連續12年蟬聯信譽品牌金獎。圖／奇美家電提供

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