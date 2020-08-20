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老公眼中的龐克教母 Vivienne Westwood廣告超有居家感
英國龐克教母Vivienne Westwood和另一半Andreas Kronthaler的好感情向來令人稱羨，兩人從師徒變成夫妻，多年的相輔相持累積了革命情感與絕佳默契，Vivienne Westwood甚至將旗下Golden Label系列直接改成Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood，把對方名字結合自己的品牌名，足見對他的支持信任與愛護。
在新冠肺炎全球肆虐的時刻，許多時尚拍攝計畫暫緩，或是改變執行方式以減少聚會機會，確保安全，Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 20/21 AW系列形象拍攝也採取類似的方式製作而成。
在最新曝光的成品中，我們看見這系列由Vivienne Westwood主演、協助造型的廣告延續品牌一直以來偏好的簡約、樸質影像風格，在Andreas Kronthaler掌鏡下，Vivienne Westwood在倫敦工作室的各個場景穿梭，搭配時而嚴肅時而嬉鬧的表情展現新一季的服裝，充滿生活感的影像處處透著親切感，但造型又很狂野獨特，充滿衝突的趣味。而只要想起他們在影像背後合作發想造型、呈現方式等的細節，也讓人再度羨慕起這種結合伴侶和事業夥伴的關係呀！
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