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老公眼中的龐克教母 Vivienne Westwood廣告超有居家感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Vivienne Westwood時而嚴肅時而嬉鬧展現新一季的服裝，充滿生活感的影像處處透著親切感，但造型又很狂野獨特，充滿衝突的趣味。圖／Vivienne Westwood提
Vivienne Westwood時而嚴肅時而嬉鬧展現新一季的服裝，充滿生活感的影像處處透著親切感，但造型又很狂野獨特，充滿衝突的趣味。圖／Vivienne Westwood提

英國龐克教母Vivienne Westwood和另一半Andreas Kronthaler的好感情向來令人稱羨，兩人從師徒變成夫妻，多年的相輔相持累積了革命情感與絕佳默契，Vivienne Westwood甚至將旗下Golden Label系列直接改成Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood，把對方名字結合自己的品牌名，足見對他的支持信任與愛護。

在新冠肺炎全球肆虐的時刻，許多時尚拍攝計畫暫緩，或是改變執行方式以減少聚會機會，確保安全，Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 20/21 AW系列形象拍攝也採取類似的方式製作而成。

在最新曝光的成品中，我們看見這系列由Vivienne Westwood主演、協助造型的廣告延續品牌一直以來偏好的簡約、樸質影像風格，在Andreas Kronthaler掌鏡下，Vivienne Westwood在倫敦工作室的各個場景穿梭，搭配時而嚴肅時而嬉鬧的表情展現新一季的服裝，充滿生活感的影像處處透著親切感，但造型又很狂野獨特，充滿衝突的趣味。而只要想起他們在影像背後合作發想造型、呈現方式等的細節，也讓人再度羨慕起這種結合伴侶和事業夥伴的關係呀！

在倫敦工作室完成的Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood秋冬廣告。圖／Vivienne Westwood提供
在倫敦工作室完成的Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood秋冬廣告。圖／Vivienne Westwood提供
Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood秋冬廣告由 Vivienne Westwood主演，Andreas Kronthaler掌鏡。圖／Vivienne Westwood提供
Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood秋冬廣告由 Vivienne Westwood主演，Andreas Kronthaler掌鏡。圖／Vivienne Westwood提供
Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood秋冬廣告由 Vivienne Westwood主演，Andreas Kronthaler掌鏡。圖／Vivienne Westwood提供
Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood秋冬廣告由 Vivienne Westwood主演，Andreas Kronthaler掌鏡。圖／Vivienne Westwood提供
Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood秋冬廣告由 Vivienne Westwood主演，Andreas Kronthaler掌鏡。圖／Vivienne Westwood提供
Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood秋冬廣告由 Vivienne Westwood主演，Andreas Kronthaler掌鏡。圖／Vivienne Westwood提供
在倫敦工作室完成的Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood秋冬廣告。圖／Vivienne Westwood提供
在倫敦工作室完成的Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood秋冬廣告。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood(右)和另一半Andreas Kronthaler(左)。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood(右)和另一半Andreas Kronthaler(左)。圖／Vivienne Westwood提供

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