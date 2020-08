老公眼中的龐克教母 Vivienne Westwood廣告超有居家感

英國龐克教母Vivienne Westwood和另一半Andreas Kronthaler的好感情向來令人稱羨,兩人從師徒變成夫妻,多年的相輔相持累積了革命情感與絕佳默契,Vivienne Westwood甚至將旗下Golden Label系列直接改成Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood,把對方名字結合自己的品牌名,足見對他的支持信任與愛護。

在新冠肺炎全球肆虐的時刻,許多時尚拍攝計畫暫緩,或是改變執行方式以減少聚會機會,確保安全,Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 20/21 AW系列形象拍攝也採取類似的方式製作而成。