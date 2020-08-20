快訊

南韓國情院：金與正受託「掌握國政」為金正恩分憂

真正的代理戰爭：從釣魚台衝突看國軍無人機作需想定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歡慶三十而「麗 」！麗晶精品購物黃金周9月1日開跑

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
今年麗晶精品「黃金周」購物禮遇活動訂在9月1日到13日，提供現金禮券、五星住宿以及紅利點數等優質好禮，邀請大家一起來購物。圖／麗晶精品提供
今年麗晶精品「黃金周」購物禮遇活動訂在9月1日到13日，提供現金禮券、五星住宿以及紅利點數等優質好禮，邀請大家一起來購物。圖／麗晶精品提供

下半年購物季又展開了！不受國外疫情延燒影響，台灣不只國旅振興，消費市場也頗為熱鬧。有「全台精品首府」之稱的麗晶精品年度活動「麗晶之夜」即將在9月1日登場，今年也將攜手台北晶華酒店一起歡慶30歲生日，以「三十而麗 – 人生菁華，盡在晶華」為「麗晶之夜」主題，邀請與會貴賓一起共享美食、珠寶時尚秀，重溫30年來的美好時光並迎接更多嶄新的購物體驗。

一如往常，「麗晶之夜」除了是年度的重點盛宴之外，也是接下來麗晶精品「黃金周」購物禮遇活動的序幕。今年「黃金周」訂在9月1日到13日，攜手館內眾多時尚、珠寶品牌和伴手禮名店等，推出多項獨家商品、最新設計等，並提供現金禮券、五星住宿以及紅利點數等優質好禮，邀請大家一起來購物。

珠寶方面，擁有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓獻上麗晶獨家的New York Fifth Avenue系列藍寶石作品，用藍寶石呈現紐約第五大道的經典地標洛克菲勒中心。寶格麗推出麗晶獨家的頂級鉑金祖母綠及鑽石系列耳環和戒指，Mikimoto帶來全台獨家的粉色孔克珍珠鑽石墜鍊和日本Akoya珍珠鑽石手鍊。

時尚精品像是愛馬仕則是獻出1978年推出、白金表殼鑲嵌82顆鑽石的Arceau Harnais Francais Remix瓷盤晶雕與微繪工藝腕表，TOD'S獻上全新Holly手袋彰顯義大利工藝。Max Mara和Etro分別推出經典藍雙排扣花邊西裝外套長褲套裝和帶有異國風情的絲質印花襯衫及短褲，Issey Miyake則獻出以擬聲為創作靈感的秋冬系列。台灣設計師同名品牌Wangliling則推出麗晶獨家限定的設計師口罩套禮盒，用獨特的立體剪裁設計搭配獨有的感光異材質，非常前衛有型。

為了慶祝再過不久將到來的中秋節，麗晶精品館內的食品名店也都推出精美禮盒，像是舊振南含有松露綠豆的頂級奢月典藏禮盒、Cha Cha The的巧沁三以及摯深三禮盒、Jean-Paul Hevin的台灣獨家限定的兩款風味月餅搭配巴黎最出色的頂級夾心巧克力禮盒等等。台畜肉舖Rou by T-Ham更特別和Caviar House & Prunier攜手推出頂級黑標5J西班牙伊比利火腿搭配A5日本和牛菲力，以及紐約客搭配頂級魚子醬兩款中秋聯名禮盒。

今年「黃金周」購物禮遇活動以消費滿額回饋為主軸，消費滿兩萬開始就會回贈5%的餐飲、住宿或精品禮券，消費滿五萬的回贈禮則會提高至8%，消費滿六萬另會加贈晶華酒店月餅禮盒、滿二十萬加贈獺祭純米大吟釀二割三分乙瓶、滿百萬則加贈晶華酒店集團兩天一夜住宿劵，各家銀行也祭出多重消費回饋。活動期間消費金額累積前三名者，還可以入住占地38坪、擁有廣大露臺的花園套房、享受由貴賓服務部與餐飲部共同打造的專屬私人派對。

此外，麗晶精品也全新迎來多家新店開幕，除了已在七月盛大開幕、由米其林星級主廚林泉Richie Lin與泰國超強廚神Ian Kittichai共同打造的「現代海岸料理」餐廳Coast之外，也有來自義大利的知名羊絨服飾Brunello Cucinelli、被譽為「領帶界勞斯萊斯」的Stefano Ricci，以及連續4年獲得British Fashion Awards「年度最佳針絨類設計獎」，更曾獲頒「英國金典獎」、「當代年度設計師」等大獎肯定的Joseph。而高級料理生活用品店Coquology也將與台灣知名生活畫家Whosming聯名展開為期60天的「插畫藝術牆」快閃活動，期間與藝術牆拍照合影或標記#Coquology料理生活上傳社群平台，即可於開幕期間兌換限量來店禮。

TOD'S HOLLY 光滑牛皮手提包，67,000元。圖／麗晶精品提供
TOD'S HOLLY 光滑牛皮手提包，67,000元。圖／麗晶精品提供
麗晶獨家ROU x Caviar House Prunier中秋聯名禮盒。圖／麗晶精品提供
麗晶獨家ROU x Caviar House Prunier中秋聯名禮盒。圖／麗晶精品提供
Cha Cha The摯深三禮盒，2,680元。圖／麗晶精品提供
Cha Cha The摯深三禮盒，2,680元。圖／麗晶精品提供
舊振南奢月禮盒，960元。圖／麗晶精品提供
舊振南奢月禮盒，960元。圖／麗晶精品提供
全台獨家Mikimoto頂級珠寶系列日本Akoya珍珠鑽石手鍊，182萬元。圖／麗晶精品提供
全台獨家Mikimoto頂級珠寶系列日本Akoya珍珠鑽石手鍊，182萬元。圖／麗晶精品提供
麗晶獨家Wangliling設計師口罩套禮盒，價格店洽。圖／麗晶精品提供
麗晶獨家Wangliling設計師口罩套禮盒，價格店洽。圖／麗晶精品提供
Coquology X Whosming藝術牆活動。圖／麗晶精品提供
Coquology X Whosming藝術牆活動。圖／麗晶精品提供
領帶界的勞斯萊斯Stefano Ricci新店開幕。圖／麗晶精品提供
領帶界的勞斯萊斯Stefano Ricci新店開幕。圖／麗晶精品提供
麗晶獨家海瑞溫斯頓New York Fifth Avenue系列藍寶石鑽石耳環，價格店洽。圖／麗晶精品提供
麗晶獨家海瑞溫斯頓New York Fifth Avenue系列藍寶石鑽石耳環，價格店洽。圖／麗晶精品提供
愛馬仕Arceau Harnais Francais Remix陶瓷精雕與繪工藝腕表，160萬4,800元。圖／麗晶精品提供
愛馬仕Arceau Harnais Francais Remix陶瓷精雕與繪工藝腕表，160萬4,800元。圖／麗晶精品提供
ETRO絲質印花襯衫39,600元，方巾絲質印花短褲29,800元，羊皮外套99,800元。圖／麗晶精品提供
ETRO絲質印花襯衫39,600元，方巾絲質印花短褲29,800元，羊皮外套99,800元。圖／麗晶精品提供
由米其林星級主廚林泉Richie Lin與泰國超強廚神Ian Kittichai共同打造的「現代海岸料理」餐廳Coast已在七月盛大開幕。圖／麗晶精品提供
由米其林星級主廚林泉Richie Lin與泰國超強廚神Ian Kittichai共同打造的「現代海岸料理」餐廳Coast已在七月盛大開幕。圖／麗晶精品提供
全台獨家Mikimoto頂級珠寶系列孔克珍珠鑽石墜鍊，59萬元。圖／麗晶精品提供
全台獨家Mikimoto頂級珠寶系列孔克珍珠鑽石墜鍊，59萬元。圖／麗晶精品提供
麗晶獨家寶格麗頂級鉑金祖母及鑽石耳環，價格店洽。圖／麗晶精品提供
麗晶獨家寶格麗頂級鉑金祖母及鑽石耳環，價格店洽。圖／麗晶精品提供
連續4年獲得British Fashion Awards「年度最佳針絨類設計獎」，更曾獲頒「英國金典獎」、「當代年度設計師」等大獎肯定的Joseph也進駐麗晶精品。圖／麗晶精品提供
連續4年獲得British Fashion Awards「年度最佳針絨類設計獎」，更曾獲頒「英國金典獎」、「當代年度設計師」等大獎肯定的Joseph也進駐麗晶精品。圖／麗晶精品提供
義大利知名羊絨服飾Brunello Cucinelli新店開幕。圖／麗晶精品提供
義大利知名羊絨服飾Brunello Cucinelli新店開幕。圖／麗晶精品提供
由米其林星級主廚林泉Richie Lin與泰國超強廚神Ian Kittichai共同打造的「現代海岸料理」餐廳Coast已在七月盛大開幕。圖／麗晶精品提供
由米其林星級主廚林泉Richie Lin與泰國超強廚神Ian Kittichai共同打造的「現代海岸料理」餐廳Coast已在七月盛大開幕。圖／麗晶精品提供
地下二樓的「IG網美最愛快閃店－Cookie DPT」亦於推出黃金週獨家限定－M&M口味餅乾，滿足餅乾怪獸們的味。圖／麗晶精品提供
地下二樓的「IG網美最愛快閃店－Cookie DPT」亦於推出黃金週獨家限定－M&M口味餅乾，滿足餅乾怪獸們的味。圖／麗晶精品提供
Max Mara經典藍雙排扣花邊西裝外套56,800元，經典藍微喇長褲23,800元。圖／麗晶精品提供
Max Mara經典藍雙排扣花邊西裝外套56,800元，經典藍微喇長褲23,800元。圖／麗晶精品提供

購物

延伸閱讀

鎖定小資族七夕表愛意！OKmart限量預購萬元以下「亞帝芬奇鑽石項鍊」

相關新聞

七夕情人對表 寶齊萊、雷達、美度 為戀人添增粉紅能量

七夕情人節將至，如何見證戀人間的心意？記錄時間的手表或可以成為情意的信物，化無形情意為具現。寶齊萊（Carl F. Bu...

一場馬拉松、是一種自我體驗 也是一項人生挑戰

隨著疫情趨緩，主辦單位保留備受好評旗山特色街景，更提升賽道多樣風光，不僅在路線上大幅增加美濃鄉間美景，補給站也融入特色客家美食新吃法！賽事名稱亦更名為「旗山美濃馬拉松」，繼續號召各路跑友們共襄盛舉高雄旗山、美濃兩地馬拉松盛典！

連續12年信譽品牌金獎 奇美家電顯示器、DC風扇奪雙金

疫情衝擊讓許多人待在家的時間變長了，也讓家電不只追求「信賴感」，更需要「幸福感」。國產品牌CHIMEI奇美家電秉持品牌理...

老公眼中的龐克教母 Vivienne Westwood廣告超有居家感

英國龐克教母Vivienne Westwood和另一半Andreas Kronthaler的好感情向來令人稱羨，兩人從師...

靠刮鬍刀和電動牙創作歌曲 「聲聲不息」節目即興演出

由旅台多年的美籍音樂教授范德騰，及從小失明的天才鋼琴家許哲誠，共同演出的「聲聲不息」雙鋼琴說唱音樂會，日前上正聲廣播Podcast節目「別叫我文青」互相爆料第一次碰面的烏龍事蹟、及意外發現許哲誠的絕對音感，從此締結長達20多年師徒情誼，絕佳默契及精湛表演，更曾轟動兩岸受邀達百場的演出。

歡慶三十而「麗 」！麗晶精品購物黃金周9月1日開跑

下半年購物季又展開了！不受國外疫情延燒影響，台灣不只國旅振興，消費市場也頗為熱鬧。有「全台精品首府」之稱的麗晶精品年度活...

消除戴口罩的壞口氣 百齡護牙周到漱口水雙配方更護齦

當大家都為了防疫長時間戴著口罩，摘下口罩時的好口氣與潔白牙齒所帶來的好印象更顯得特別重要。根據國民健康局調查顯示，台灣人...

周杰倫跨界聯名haruharu保養品！自創塗鴉旅行組潮到爆

周董周杰倫也跨界推出保養品了嗎？韓系天然保養品牌haruharu與周董創立的潮牌PHANTACi跨界聯名，周董操刀引領團...

電腦螢幕架、復古鬧鐘超想要！7-11「哆啦A夢元氣新生活集點」18款限量商品快收集

今年是哆啦A夢漫畫誕生的50周年，是許多大小朋友的回憶中都會出現的主角，7－ELEVEN最新一波集點以全新哆啦A夢50周...

LACOSTE的王牌運動鞋好帥 加碼推出典雅復古網球鞋

LACOSTE推出全新的秋冬運動鞋款Ace Lift、Contest系列，展現當代、復古兩種風情，尤其復古運動鞋風潮回歸...

全新夢幻色+泡泡氣墊 MOSCHINO熊熊鞋第四代來了！

義大利時尚品牌MOSCHINO在2019年春夏首次推出「熊熊跑步運動鞋」，利用當家吉祥物泰迪熊做為設計主題，打造出鞋底別...

偽出國！不帶護照也免課金 虛擬觀光一秒到瑞士！

偽出國當道，即便搭上飛機、郵輪，都能瞬間切換心情，療癒被限制的肉身與心情。IWC近期將推出量身打造的虛擬導覽體驗，結合c...

熱門新聞

小郵差告贏中華郵政討回逾5000津貼 恐掀萬人討薪風暴

衝夜排！屈臣氏售中衛特殊色口罩人潮爆 民眾：4點50就全滿

熱擾動發展 吳德榮：發展緩慢但有成颱機率

小心引好兄弟嫉妒！鬼月8大感情禁忌 別說愛死你、避開視訊

元氣的一天／天時下最夯減肥法 哪種最有效

林佳龍：北宜高鐵3線評估 盡量遠離集水區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。