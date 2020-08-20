歡慶三十而「麗 」！麗晶精品購物黃金周9月1日開跑

下半年購物季又展開了！不受國外疫情延燒影響，台灣不只國旅振興，消費市場也頗為熱鬧。有「全台精品首府」之稱的麗晶精品年度活動「麗晶之夜」即將在9月1日登場，今年也將攜手台北晶華酒店一起歡慶30歲生日，以「三十而麗 – 人生菁華，盡在晶華」為「麗晶之夜」主題，邀請與會貴賓一起共享美食、珠寶時尚秀，重溫30年來的美好時光並迎接更多嶄新的購物體驗。

一如往常，「麗晶之夜」除了是年度的重點盛宴之外，也是接下來麗晶精品「黃金周」購物禮遇活動的序幕。今年「黃金周」訂在9月1日到13日，攜手館內眾多時尚、珠寶品牌和伴手禮名店等，推出多項獨家商品、最新設計等，並提供現金禮券、五星住宿以及紅利點數等優質好禮，邀請大家一起來購物。

珠寶方面，擁有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓獻上麗晶獨家的New York Fifth Avenue系列藍寶石作品，用藍寶石呈現紐約第五大道的經典地標洛克菲勒中心。寶格麗推出麗晶獨家的頂級鉑金祖母綠及鑽石系列耳環和戒指，Mikimoto帶來全台獨家的粉色孔克珍珠鑽石墜鍊和日本Akoya珍珠鑽石手鍊。

時尚精品像是愛馬仕則是獻出1978年推出、白金表殼鑲嵌82顆鑽石的Arceau Harnais Francais Remix瓷盤晶雕與微繪工藝腕表，TOD'S獻上全新Holly手袋彰顯義大利工藝。Max Mara和Etro分別推出經典藍雙排扣花邊西裝外套長褲套裝和帶有異國風情的絲質印花襯衫及短褲，Issey Miyake則獻出以擬聲為創作靈感的秋冬系列。台灣設計師同名品牌Wangliling則推出麗晶獨家限定的設計師口罩套禮盒，用獨特的立體剪裁設計搭配獨有的感光異材質，非常前衛有型。

為了慶祝再過不久將到來的中秋節，麗晶精品館內的食品名店也都推出精美禮盒，像是舊振南含有松露綠豆的頂級奢月典藏禮盒、Cha Cha The的巧沁三以及摯深三禮盒、Jean-Paul Hevin的台灣獨家限定的兩款風味月餅搭配巴黎最出色的頂級夾心巧克力禮盒等等。台畜肉舖Rou by T-Ham更特別和Caviar House & Prunier攜手推出頂級黑標5J西班牙伊比利火腿搭配A5日本和牛菲力，以及紐約客搭配頂級魚子醬兩款中秋聯名禮盒。

今年「黃金周」購物禮遇活動以消費滿額回饋為主軸，消費滿兩萬開始就會回贈5%的餐飲、住宿或精品禮券，消費滿五萬的回贈禮則會提高至8%，消費滿六萬另會加贈晶華酒店月餅禮盒、滿二十萬加贈獺祭純米大吟釀二割三分乙瓶、滿百萬則加贈晶華酒店集團兩天一夜住宿劵，各家銀行也祭出多重消費回饋。活動期間消費金額累積前三名者，還可以入住占地38坪、擁有廣大露臺的花園套房、享受由貴賓服務部與餐飲部共同打造的專屬私人派對。