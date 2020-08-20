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頂級美妝市場大洗牌 後疫情時代保養上彩妝下成趨勢

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
繼明星商品「白松露光采緊緻霜」，le charme今夏再推出全新「白松露冰川露」，並提出「微面膜」保養概念，建議每天早晚為肌膚注入18秒的白松露面膜水，使肌膚保濕彈潤。圖／le charme提供
繼明星商品「白松露光采緊緻霜」，le charme今夏再推出全新「白松露冰川露」，並提出「微面膜」保養概念，建議每天早晚為肌膚注入18秒的白松露面膜水，使肌膚保濕彈潤。圖／le charme提供

新冠肺炎疫情衝擊，頂級高價保養品市場大洗牌！2020年秋天除了以前只有在日本才買得到的日本花王旗下頂級化妝品牌「est」將首度登台外，以白松露成分而聞名的全新奢華保養品牌「le charme」也進駐六星級飯店，開拓疫後新商機。但，一支唇膏要價3,350元的Christian Louboutin Beauty紅底鞋彩妝則將於8月底黯然撤台。不難看出，後疫情時代的美妝市場，保養上彩妝下的走向。

首度登台的est，9月1日將分別進駐台北東區SOGO忠孝館、信義區的統一時代百貨，首役即迎戰百貨秋季化妝品節。le charme則除進駐台北文華東方酒店外，另也在高雄漢神百貨、漢神巨蛋百貨設有專櫃。

le charme訴求以最高等級的白松露-白鑽松露為主要保養成分，而擁有如A5和牛大理石般白色細緻花紋的Tuber Magnatum Pico白鑽松露，至今仍無法透過人工培育，在義大利阿爾巴這個全球的白松露主產區，需歷經5~10年生長周期，且一年僅有10~12月短短3個月的極寒時節得以採收，產量極度珍稀、難求可貴。

le charme並進一步研究發現，阿爾巴白松露蘊含超過200種珍罕抗老成分，透過瑞士實驗室獨家專利萃取方式，以平均每13~16公斤的白松露，精萃出1公斤左右珍貴的白松露精萃。

而繼明星商品「白松露光采緊緻霜」，le charme今夏再推出全新「白松露冰川露」，同樣蘊含高濃度阿爾巴白松露奇精萃，並運用瑞士的0.1微米超微脂載體，搭配「微面膜」保養概念，建議每天早晚為肌膚注入18秒的白松露面膜水，使肌膚保濕彈潤。

無獨有偶，日本貴婦保養品牌est不僅主打修護、抗老，也提出同樣的面膜肌保養訴求，能在臉上形成宛如細緻的薄膜，呵護肌膚。

日本 面膜

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