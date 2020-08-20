靠刮鬍刀和電動牙創作歌曲 「聲聲不息」節目即興演出

由旅台多年的美籍音樂教授范德騰，及從小失明的天才鋼琴家許哲誠，共同演出的「聲聲不息」雙鋼琴說唱音樂會，日前上正聲廣播Podcast節目「別叫我文青」互相爆料第一次碰面的烏龍事蹟、及意外發現許哲誠的絕對音感，從此締結長達20多年師徒情誼，絕佳默契及精湛表演，更曾轟動兩岸受邀達百場的演出。

范德騰老師爆料兩人第一次碰面時許哲誠才11歲，為瞭解音樂程度，請他回家練習海頓奏鳴曲，認真的許哲誠，面對第一份功課就卯足全力，僅依賴盲聽，竟短短六天內背下3個樂章，沒想到范老師完全沒想要他一次就彈完3篇，也因此驚豔發現許哲誠的絕對音感，主持人更以《海上鋼琴師》的主角1900來比喻許哲誠的天賦。

節目中兩人不管話題談到哪，即興信手拈來，才笑著說靈感來自於生活，馬上就用鋼琴仿醫院儀器，自彈自唱，還自備刮鬍刀及電動牙刷，取代音符La跟Do，表演自創曲「浴室好朋友」展現兩人合作無間和真摯情誼，也渲染了現場主持人，嚷著要互加好友。

今年這對師徒再度攜手推出全新製作「聲聲不息」，結合古典樂、相聲及自創曲，帶給觀眾幽默的音樂饗宴，並預計巡迴桃園、高雄、台北、台中等城市。

而桃園市政府文化局亦加碼藝文振興方案，提供此演出桃園場五折優惠票券，數量有限呼籲有興趣民眾可多加利用。

許哲誠表示將藉由演出把古典音樂深入淺出的方式介紹給大家。由聯合數位文創及歐普思音樂藝術共同主辦，嘉強電子贊助之《聲聲不息》雙鋼琴．說唱音樂會，將於桃園市文化局演藝廳，以及國家表演藝術中心轄下三館台北國家音樂廳、台中國家歌劇院與高雄衛武營，巡迴演出，詳情請上 udn售票網 或 官網查詢 ，節目內容可上正聲原創Podcast節目「 別叫我文青 」收聽。

正聲廣播公司成立70年來，始終堅持製播高品質的聲音內容，自108年12月起，領先業界製作原創Podcast節目，迄今共推出12檔優質節目，包含深受年輕族群喜愛的「別叫我文青」、「三三來遲」，及適合全年齡層收聽的「WOW！建築」、「JR健康新幹線」等。結合大數據分析及專業的聲音技術，製播聽眾感興趣的議題，提供多元化的聲音內容服務。此外，為吸引銀髮聽友，正聲經常舉辦系列講座，教導銀髮長輩如何聆聽Podcast節目，讓Podcast不再只是年輕人的專利，積極開發語音產業的新契機