周杰倫跨界聯名haruharu保養品！自創塗鴉旅行組潮到爆
周董周杰倫也跨界推出保養品了嗎？韓系天然保養品牌haruharu與周董創立的潮牌PHANTACi跨界聯名，周董操刀引領團隊設計一款奇幻油彩塗鴉， haruharu則將一款護膚旅行套組，換上奇幻油彩塗鴉的包裝，雙方跨界聯名，使用保養品時，也能展現自己的最潮風格。
haruharu日前拿下iF設計大獎，強調以天然選材，明星產品是黑米水，以南韓安城市生產的天然黑米，以發酵技術，讓PH值維持在弱酸性，讓肌膚舒緩與保濕。
周董在單曲「Mojito」的MV中，穿上花襯衫，引領印花風潮，這回PHANTACi跨界聯名haruharu，就以塗鴉印花為主，顏色與圖案都很大膽，顛覆保養品過往素雅包裝的印象，全都換上塗鴉包裝，走潮流風格。
雙方聯名的護膚旅行套組，內含黑米水系夜產品，包括黑米煥膚水30ml、黑米肌底液30ml、黑米保濕面霜30ml、黑米精華油10ml與墨竹舒缓噴霧30ml，在台灣旅遊搭配使用，又潮又能好好保養。
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