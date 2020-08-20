一場馬拉松、是一種自我體驗 也是一項人生挑戰

「跑步不僅是一種體能鍛鍊，由外在的健康保養到內在的生命態度，更可以在越跑越遠的過程中，細看台灣之美，認識家鄉的內涵！」

萬眾矚目，眾所期待！今年冬天路線最親切、補給最豐盛、風光最秀麗、客家文化、古蹟建築最多樣、kuso造型最好玩，南台灣最熱力十足的賽事「旗美馬拉松」！

12月6日 高雄旗山美濃動感上路

今年已邁入第四屆的旗山馬拉松，受疫情影響，歷屆跑友、新跑友，都好擔心每年必報賽事是否會有調整！？敲碗敲破碗的用力詢問！

隨著疫情趨緩，主辦單位保留備受好評旗山特色街景，更提升賽道多樣風光，不僅在路線上大幅增加美濃鄉間美景，補給站也融入特色客家美食新吃法！賽事名稱亦更名為「旗山美濃馬拉松」，繼續號召各路跑友們共襄盛舉高雄旗山、美濃兩地馬拉松盛典！

全台跑跑人戰出來！報名參加2020旗美馬拉松，12月6日決戰終點線！

即日起開始網路報名，揪團手刀報名跑起來

iRunner→ https://bit.ly/3gfD3ER

Klook→ https://bit.ly/2XUJI02

與團跑夥伴邊吃邊玩，邊跑邊拍！邊跑邊High！

已舉辦過三屆的「旗山馬拉松」，每屆都吸引上萬人齊聚旗山，裝扮成香蕉FUN跑賽事、跑步沿途樂吃旗山當地特色產品為補給，可說是高雄市每年度的運動盛事～

今年為號召跑友攜手共度後疫情時代，主辦單位大舉提升賽事規模，不僅在路線上大幅增加美濃鄉間美景(路線景點可參考網誌文：「 對南台灣的迷戀，就是用雙腳一步一步慢慢養成，越跑越愛… 」)，在特色補給也加入眾多令人垂涎的客家美食，盛情邀請全台跑跑人共襄盛舉，透過健康活力、好吃滿點的旗美馬拉松賽事，品嘗道地的旗山、美濃好料，一起迎向久違的戶外健康活動！

2019旗山馬拉松當天活動照；跑友們手拿旗山特色補給品「台灣九號－毛豆漿」。圖／聯合數位文創提供

台灣高雄美濃區屬於六堆，是客家知名聚落，通稱粄條為面帕粄！活動當天將由美濃莊提供現做面帕粄，什麼是傳統迸出新滋味、新吃法？食飽？等你！一起踏上旗美奇幻美食之路！

跟著我用美食深入客家本色，一路向前跑跑跑就對了！

此次2020/12/6旗美馬拉松賽事新增的美濃客家特色賽道補給品。圖／聯合數位文創提供

美濃「早晨限定」真正道地客家美食－木瓜粄！

美濃係以務農為主，由於盛產木瓜，在過去物質缺乏的年代，即延伸出木瓜粄，老一輩人最愛的小點心！跑全馬組42k路線的大大們可千萬不要錯過！務必於10點前抵達15K處一享在地人間美味！此店家營業時間可是非常早！若是跑太慢可就吃不到啦！

42K路線會經過的一家美濃特色早餐店。位於三山國王宮斜對面。圖／LISA のGo Go Box

今年賽道上也將提供in Energy 威德in果凍能量飲，快速補充能量！in援奔馳不卡卡！

一場馬拉松，一種自我體驗，一項人生挑戰

不管是不是一名跑者，抑或是一名吃貨，都很值得參加！為生活增添熱情色彩！

賽前準備小叮嚀：

關於氣候

高雄十二月均溫25°/17°，相當舒適宜人，起跑前與賽後建議穿著輕便外套擋風保暖，賽前熱身伸展運動務必確實，賽後收操運動避免運動傷害！

關於配速

依據平時練跑，掌握、專注穩定適合自己的配速，不要忽快忽慢，挑整好平穩的呼吸節奏。初馬選手可以找有經驗的選手陪同，更能確保成功完賽！

關於跑鞋

選擇適合自己的跑鞋比選擇品牌更為重要！坊間有各式鞋款及其設計的屬性各有學問！賽事當天建議選擇平時練習穿著舒適的鞋款，以幫助自己處理各種路況與距離更加得心應手！

歡迎安排兩日輕旅行，提前一天走訪旗山美濃廟宇，祈求賽事順利完賽。圖／聯合數位文創提供

雯雯心得後記

只有累積，沒有奇蹟！

千百次的練習，追求的不是最快！

而是越跑越遠….越看越廣….

為什麼有那麼多人喜歡跑馬拉松，原因並不在與比賽本身而是它帶給人的靈魂！

藉由跑步，看見不一樣的自己，在這條路上是多麼強韌堅毅！

當生活開始注入有別於職場所帶給跑者養分，視野更開闊！

越跑越遠，越遠越是將台灣這片土地看得更清楚！

用雙腳跑遍台灣這個故事開始一步步繼續寫下去！

高雄有著許多人學生時期青春洋溢的回憶！

高雄旗山有老街、有美食，是全台灣香蕉最豐碩也是品種口感最Q彈的產地！

擁有各種以香蕉為發想的創意商品、食品，享譽盛名！等你一起來品味！

美濃客家風情、沿途你絕對沒品嚐過的客家美食新吃法！

南台灣的賽道熱情，跟著雯雯邊跑邊玩！

因為跑步更加熱愛人親土親的台灣寶島！

希望這篇分享能讓跑友更佳了解賽道特色，用輕鬆的心情享受旗山美濃之美，同時順利完成自己的目標！

「運動、流汗來表達我對生活的熱情，籃球、跑步就是我傳達熱情的方式…」

熱愛運動小健將，喜愛體驗新鮮事，擁有目標只是一種智力，實現目標才是一種能力－阿邦。跟著馬尾妹的人生路跑初體驗，搶先一覽旗山美濃之美，成就不同以往的我！

阿邦心得後記

學生時期球隊訓練模式，不是學校操場不斷繞圈就是跑到校區外，擁抱我的是車水馬龍、一幢又一幢的高樓大廈。

這次參加旗山美濃馬拉松試跑，真是人生很新鮮的一次嘗試！

首先我跑過旗山市區，沿途感受當地熱情，接著進入福美路，一路上田園風光，還能看到農民半身浸著水，採收當地盛產的水生蔬菜「野蓮」。這與學生時期練跑看到的景象完全不同！

而後是一塊可以沿著湖畔，環繞整片湖光山色的美濃中正湖。聽說暖冬時節，湖畔旁會有整片的洋玉蘭綻放，正好趕上冬天的旗美馬拉松賽事列車，到時候賽道路線上的空氣就會瀰漫著甜甜的味道。接著進到民族路，跑在此路段上就像是被兩旁大樹擁抱般別有一番舒適！

猶記得河堤那段路程，旁邊有一大片剛採收完的農作物，雖剛採收完，卻還是被廣闊無邊的田野、蟲鳴鳥叫所吸引，正是條適合讓自己沉澱，將過往負面情緒，順著河堤一掃而空！

最後路途經過旗山好蕉情「香蕉大道」，一整排聳立的蕉園，耳提面命的提醒大家，跑步運動時不忘吃香蕉，來迅速補充能量減少抽筋的發生。

首次的試跑經驗徹底顛覆我印像中枯燥乏味的馬拉松。果然！任何事就是要親自體驗過才知道事實究竟為何。所以啊～快快揪上兄弟，挑戰今年冬天必追的強檔賽事：旗山美濃馬拉松！

以上分享我所經歷的感受以及印象深刻的在地風景

希望對旗美馬拉松有興趣的你有所幫助