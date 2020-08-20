電腦螢幕架、復古鬧鐘超想要！7-11「哆啦A夢元氣新生活集點」18款限量商品快收集

今年是哆啦A夢漫畫誕生的50周年，是許多大小朋友的回憶中都會出現的主角，7－ELEVEN最新一波集點以全新哆啦A夢50周年漫畫圖素為素材，自8月26日起推出「哆啦A夢元氣新生活集點」活動，鎖定開學季、社會新鮮人就職需求，推出辦公、居家等18款限量商品，兼具實用與收藏價值，尤其是首次推出的「電腦螢幕架」、經典雙鈴造型的「復古鬧鐘」更值得粉絲衝一波！

7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」除了為即將在台灣上映最新的哆啦A夢50周年紀念電影暖身之外，集點的限量商品也運用全新50周年漫畫圖素，以漫畫中的經典畫面為設計，讓人彷彿坐上時光機回到過去，集滿6點加79～799元即可加購，商品皆數量有限、售完為止，9月9日起將接力推出第二波哆啦A夢集點活動。

7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」首波自8月26日起開跑，可保冷保溫的「限量304不鏽鋼保溫瓶」採用真空雙層、底部防滑設計，集滿6點加199元或192點免費送1款，共5款隨機出貨；「限量馬口鐵鉛筆盒」可用來放文具或收納小物，集滿6點加79元或72點免費送1款，共3款隨機出貨。

8月26日下午3點起開放限量預購的包括首次推出的「限量電腦螢幕架」，可放置電腦螢幕或筆電，雙抽屜設計可收納小物，集滿6點加799元可加購1款，共2款；大尺寸設計的「限量軟性滑鼠墊」集滿6點加199元可加購；「限量手持式電風扇」具備3段風速，還可180度旋轉角度，集滿6點加349元可加購；「限量書本造型餐盒」將餐盒做成可愛的書本造型，內層為304不鏽鋼，並有附餐具，集滿6點加299元可加購1款，共2款；「限量復古鬧鐘」具備按鈕式小夜燈功能，集滿6點加299元可加購1款，共2款；「限量單人雙面薄被」的雙面設計可隨心情變換，附提袋好收納，集滿6點加699元可加購1款，共2款。