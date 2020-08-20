快訊

無症狀採檢爭議 賴清德引用和平醫院事件暗嗆彰化縣

男持刀傷人後躲14樓外牆 警溫情喊話將其逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電腦螢幕架、復古鬧鐘超想要！7-11「哆啦A夢元氣新生活集點」18款限量商品快收集

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN以全新哆啦A夢50周年漫畫圖素為素材，自8月26日起推出「哆啦A夢元氣新生活集點」活動，推出18款限量周邊商品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN以全新哆啦A夢50周年漫畫圖素為素材，自8月26日起推出「哆啦A夢元氣新生活集點」活動，推出18款限量周邊商品。圖／7－ELEVEN提供

今年是哆啦A夢漫畫誕生的50周年，是許多大小朋友的回憶中都會出現的主角，7－ELEVEN最新一波集點以全新哆啦A夢50周年漫畫圖素為素材，自8月26日起推出「哆啦A夢元氣新生活集點」活動，鎖定開學季、社會新鮮人就職需求，推出辦公、居家等18款限量商品，兼具實用與收藏價值，尤其是首次推出的「電腦螢幕架」、經典雙鈴造型的「復古鬧鐘」更值得粉絲衝一波！

7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」除了為即將在台灣上映最新的哆啦A夢50周年紀念電影暖身之外，集點的限量商品也運用全新50周年漫畫圖素，以漫畫中的經典畫面為設計，讓人彷彿坐上時光機回到過去，集滿6點加79～799元即可加購，商品皆數量有限、售完為止，9月9日起將接力推出第二波哆啦A夢集點活動。

7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」首波自8月26日起開跑，可保冷保溫的「限量304不鏽鋼保溫瓶」採用真空雙層、底部防滑設計，集滿6點加199元或192點免費送1款，共5款隨機出貨；「限量馬口鐵鉛筆盒」可用來放文具或收納小物，集滿6點加79元或72點免費送1款，共3款隨機出貨。

8月26日下午3點起開放限量預購的包括首次推出的「限量電腦螢幕架」，可放置電腦螢幕或筆電，雙抽屜設計可收納小物，集滿6點加799元可加購1款，共2款；大尺寸設計的「限量軟性滑鼠墊」集滿6點加199元可加購；「限量手持式電風扇」具備3段風速，還可180度旋轉角度，集滿6點加349元可加購；「限量書本造型餐盒」將餐盒做成可愛的書本造型，內層為304不鏽鋼，並有附餐具，集滿6點加299元可加購1款，共2款；「限量復古鬧鐘」具備按鈕式小夜燈功能，集滿6點加299元可加購1款，共2款；「限量單人雙面薄被」的雙面設計可隨心情變換，附提袋好收納，集滿6點加699元可加購1款，共2款。

除了全店集點商品之外，7－ELEVEN也將於8月26日上午11點起於ibon開放搶先預購兩款哆啦A夢限量商品，每筆訂單每款限預購1組、售完為止，雙面設計的「50周年哆啦A夢－暖暖心蓋毯」預購價599元，大容量、多用途的「摩登復古哆啦A夢－摩登摩登肩背包」預購價888元。

7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」8月26日下午3點起開放預購的「限量手持電風扇」，集滿6點加349元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」8月26日下午3點起開放預購的「限量手持電風扇」，集滿6點加349元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」8月26日下午3點起開放預購的「限量書本造型餐盒」，集滿6點加299元可加購1款，共2款。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」8月26日下午3點起開放預購的「限量書本造型餐盒」，集滿6點加299元可加購1款，共2款。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」8月26日下午3點起開放預購的「限量單人雙面薄被」，集滿6點加699元可加購1款，共2款。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」8月26日下午3點起開放預購的「限量單人雙面薄被」，集滿6點加699元可加購1款，共2款。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN ibon機台8月26日上午11點起開放限量預購兩款哆啦A夢周邊商品。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN ibon機台8月26日上午11點起開放限量預購兩款哆啦A夢周邊商品。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」8月26日下午3點起開放預購的「限量單人雙面薄被」，集滿6點加699元可加購1款，共2款。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」8月26日下午3點起開放預購的「限量單人雙面薄被」，集滿6點加699元可加購1款，共2款。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」8月26日下午3點起開放預購的「限量電腦螢幕架」，集滿6點加799元可加購1款，共2款。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」8月26日下午3點起開放預購的「限量電腦螢幕架」，集滿6點加799元可加購1款，共2款。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN自8月26日起推出「哆啦A夢元氣新生活集點」活動，「限量304不鏽鋼保溫瓶」集滿6點加199元或192點免費送1款，共5款隨機出貨。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN自8月26日起推出「哆啦A夢元氣新生活集點」活動，「限量304不鏽鋼保溫瓶」集滿6點加199元或192點免費送1款，共5款隨機出貨。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」推出辦公、居家等18款限量周邊商品，兼具實用與收藏價值。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」推出辦公、居家等18款限量周邊商品，兼具實用與收藏價值。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」8月26日下午3點起開放預購的「限量電腦螢幕架」可放置電腦螢幕或筆電，雙抽屜設計可收納小物。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」8月26日下午3點起開放預購的「限量電腦螢幕架」可放置電腦螢幕或筆電，雙抽屜設計可收納小物。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN ibon機台8月26日上午11點起開放限量預購的「50周年哆啦A夢－暖暖心蓋毯」，預購價599元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN ibon機台8月26日上午11點起開放限量預購的「50周年哆啦A夢－暖暖心蓋毯」，預購價599元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」8月26日下午3點起開放預購的「限量軟性滑鼠墊」，集滿6點加199元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」8月26日下午3點起開放預購的「限量軟性滑鼠墊」，集滿6點加199元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN ibon機台8月26日上午11點起開放限量預購的「摩登復古哆啦A夢－摩登摩登肩背包」，預購價888元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN ibon機台8月26日上午11點起開放限量預購的「摩登復古哆啦A夢－摩登摩登肩背包」，預購價888元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」8月26日下午3點起開放預購的「限量復古鬧鐘」，集滿6點加299元可加購1款，共2款。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN「哆啦A夢元氣新生活集點」8月26日下午3點起開放預購的「限量復古鬧鐘」，集滿6點加299元可加購1款，共2款。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN自8月26日起推出「哆啦A夢元氣新生活集點」活動，「限量馬口鐵鉛筆盒」集滿6點加79元或72點免費送1款，共3款隨機出貨。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN自8月26日起推出「哆啦A夢元氣新生活集點」活動，「限量馬口鐵鉛筆盒」集滿6點加79元或72點免費送1款，共3款隨機出貨。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN以全新哆啦A夢50周年漫畫圖素為素材，自8月26日起推出「哆啦A夢元氣新生活集點」活動，推出18款限量周邊商品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN以全新哆啦A夢50周年漫畫圖素為素材，自8月26日起推出「哆啦A夢元氣新生活集點」活動，推出18款限量周邊商品。圖／7－ELEVEN提供

哆啦A夢 集點

延伸閱讀

日本醫學界：日本正處於第二波疫情 將達高峰

全球因疫停課... 柯文哲兒也成疫情受害者

陳景峻被法辦是北市高層放話？柯：地檢署流出的吧

「昌平京樺」銷售破七成 協同插畫家辦展談北屯昇華

相關新聞

【米其林預測】美食家許心怡看台北 祥雲龍吟三星有望

「2020台中台北米其林指南」即將在8月24日公佈，究竟星落誰家，引發各界高度矚目。尤其「台北米其林」已經堂堂進入第三年...

周杰倫跨界聯名haruharu保養品！自創塗鴉旅行組潮到爆

周董周杰倫也跨界推出保養品了嗎？韓系天然保養品牌haruharu與周董創立的潮牌PHANTACi跨界聯名，周董操刀引領團...

電腦螢幕架、復古鬧鐘超想要！7-11「哆啦A夢元氣新生活集點」18款限量商品快收集

今年是哆啦A夢漫畫誕生的50周年，是許多大小朋友的回憶中都會出現的主角，7－ELEVEN最新一波集點以全新哆啦A夢50周...

LACOSTE的王牌運動鞋好帥 加碼推出典雅復古網球鞋

LACOSTE推出全新的秋冬運動鞋款Ace Lift、Contest系列，展現當代、復古兩種風情，尤其復古運動鞋風潮回歸...

全新夢幻色+泡泡氣墊 MOSCHINO熊熊鞋第四代來了！

義大利時尚品牌MOSCHINO在2019年春夏首次推出「熊熊跑步運動鞋」，利用當家吉祥物泰迪熊做為設計主題，打造出鞋底別...

偽出國！不帶護照也免課金 虛擬觀光一秒到瑞士！

偽出國當道，即便搭上飛機、郵輪，都能瞬間切換心情，療癒被限制的肉身與心情。IWC近期將推出量身打造的虛擬導覽體驗，結合c...

REFLECTIONS攜手英倫品牌FOR ART'S SAKE 打造新「修臉神器」系列太陽眼鏡

香港溥儀集團旗下的複合式精品店REFLECTIONS今年攜手英倫時尚眼鏡品牌FOR ART'S SAKE推出限量聯名系列...

Xpark門票「送手作茶、地瓜球」！Tplus茶加第2杯半價

隨著七夕情人節即將到來，位於桃園新光影城的「繼光香香雞XTplus茶加聯名店」，自8月21日起推出憑XPark門票，滿額...

搶攻中秋市場 新竹老爺酒店推「柚見悅圓」四款月餅

為搶攻中秋送禮市場，新竹老爺酒店以「柚見悅圓」為主題，推出「悅圓」、「經典雙層」、「八巧」與「柚見」等四款設計感十足的中...

和女神HEBE田馥甄零距離 戴同款Citizen表過情人節

下周就即將迎來七夕情人節了，你（妳）都準備好給心愛的對方一個驚喜了嗎？如果剛好HEBE田馥甄是他（她）最愛的偶像，那麼怎...

HOLAＸPeanuts聯名 34款史努比、查理布朗周邊萌翻鐵粉

史努比粉絲又有新品可蒐了，HOLA最新聯名由全球最知名的狗明星史努比(Snoopy)當主角，攜手「Peanuts花生漫畫...

鼓勵使用「台北捷運GO」App 抽獎活動還有米其林美食

為滿足更多民眾需求，台北捷運即日起至8月31日止舉辦「台北捷運GO」App之「台北捷運GO好康-美食上線」活動，只要下載...

熱門新聞

鬼門開！民俗專家曝全台10大約會禁地 外出遊玩要小心

農曆七月少出遊？兩派人戰翻 唯有這裡眾人一面倒：真的別去

熱擾動發展 吳德榮：發展緩慢但有成颱機率

衝夜排！屈臣氏售中衛特殊色口罩人潮爆 民眾：4點50就全滿

小心引好兄弟嫉妒！鬼月8大感情禁忌 別說愛死你、避開視訊

元氣的一天／天時下最夯減肥法 哪種最有效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。