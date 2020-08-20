LACOSTE的王牌運動鞋好帥 加碼推出典雅復古網球鞋

LACOSTE推出全新的秋冬運動鞋款Ace Lift、Contest系列，展現當代、復古兩種風情，尤其復古運動鞋風潮回歸，在經典輪廓、實穿好搭的造型感之中，成為鞋櫃裡的必備單品，以八○年代的率性自由展現品味。

2018年首位女性創意總監Louise Trotter入主LACOSTE之後，將品牌歷史中洋溢著法式優雅氣質的復古神韻，從服裝漸次延伸到鞋款，並跟上Urban Outdoor穿搭風潮，在2020秋冬鞋款系列，上市以狠甩對方n條街、命名為「王炸（Ace Lift）」的鞋履，採經典G80鞋型設計，表現粗獷運動鞋的姿態，運用皮革、色塊拼接，在日常通勤、戶外運動的休閒造型中呈現高調搶眼的存在感，透氣網眼鞋舌上裝飾了LACOSTE字樣，鞋子前緣的洞孔設計增加舒適感，搭配厚實穩重的鞋底，表現性能至上、精緻美學的現代運動風。