LACOSTE的王牌運動鞋好帥 加碼推出典雅復古網球鞋
LACOSTE推出全新的秋冬運動鞋款Ace Lift、Contest系列，展現當代、復古兩種風情，尤其復古運動鞋風潮回歸，在經典輪廓、實穿好搭的造型感之中，成為鞋櫃裡的必備單品，以八○年代的率性自由展現品味。
2018年首位女性創意總監Louise Trotter入主LACOSTE之後，將品牌歷史中洋溢著法式優雅氣質的復古神韻，從服裝漸次延伸到鞋款，並跟上Urban Outdoor穿搭風潮，在2020秋冬鞋款系列，上市以狠甩對方n條街、命名為「王炸（Ace Lift）」的鞋履，採經典G80鞋型設計，表現粗獷運動鞋的姿態，運用皮革、色塊拼接，在日常通勤、戶外運動的休閒造型中呈現高調搶眼的存在感，透氣網眼鞋舌上裝飾了LACOSTE字樣，鞋子前緣的洞孔設計增加舒適感，搭配厚實穩重的鞋底，表現性能至上、精緻美學的現代運動風。
另一系列「復刻榮耀（Contest）」，柔軟的小羊皮搭配米白色帆布鞋面及同色系鞋帶，造型典雅，有著標誌性的鱷魚Logo，簡單雅致的網球鞋款，以網眼鞋身、絨面與皮革等異材質拼接，呈現摩登復古的活力。此外，GIORGIO ARMANI也推出全白色系的休閒鞋，以皮革為主材質，錯落有致的大小孔洞為鞋身唯一裝飾，也是簡約的休閒鞋履。
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