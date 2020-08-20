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七夕情人禮 互送中性珠寶交換戴 甜蜜放閃新法則！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
DE BEERS Horizon 18K玫瑰金鑽石耳環，12萬1,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Horizon 18K玫瑰金鑽石耳環，12萬1,000元。圖／DE BEERS提供

七夕情人節，許多人喜歡贈中有紀念價值的珠寶給另外一半，作為兩人情感的象徵與紀念。不過現在社會上配戴珠寶的未必只有女性，許多男明星都帶頭示範，在日常生活中配戴珠寶，不但氣場更加脫出，質感也大大加分；也因此愈來愈多的珠寶設計以簡約的幾何線條，凸顯中性的設計、跳脫傳統珠寶柔美風格的訴求，成為情人互相送禮的首選：兩人的珠寶還能交換配戴，為甜蜜加分。

DE BEERS的Horizon系列以極簡主義設計理念和多樣化的呈現方式詮釋「地平線」所代表的自由態度和無限可能，可自由旋轉的密釘鑲鑽石圈環設計更是為配戴珠寶增添了「把玩」與變化的趣味，自2019年問世以來深受歡迎，儼然新一代的經典。全系列的作品包括耳環和戒指，都有可移動密釘鑲鑽環設計，今年更推出時髦的耳骨夾。而項鍊上的鍊飾更可360度自由旋轉，上下滑動還能自由調整金屬鍊的長短，創造最適合配戴者的造型。

Tiffany 以品牌字首為名的Tiffany T系列，延伸字母的簡練線條，設計洋溢紐約的活力、能量與摩登氣息。曾因韓劇而爆紅的T Smile項鍊，微笑的線條精巧可愛，帶來繽紛好心情。2020全新推出的Tiffany T1系列，則更近一步將簡約線條和圖形與優雅棱角比例相結合，透過以手工鑲嵌於斜角線條上的鑽石，形成正為中性洗練的視覺感，不論男女配戴都能展現獨特的活力與氣質。

DE BEERS Horizon 18K玫瑰金鑽石項鍊，11萬2,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Horizon 18K玫瑰金鑽石項鍊，11萬2,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Horizon 18K白金全鑲鑽戒指，19萬2,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Horizon 18K白金全鑲鑽戒指，19萬2,000元。圖／DE BEERS提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版手環（由上至下）99萬元、18萬7,000元、60萬元。圖／TIFFANY提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版手環（由上至下）99萬元、18萬7,000元、60萬元。圖／TIFFANY提供
TIFFANY Tiffany T系列18K玫瑰金作品（由上至下）T Two鑲嵌鑽石與珍珠母貝鍊墜87,000元，T Wire寬版手環10萬6,000元，T True鋪鑲鑽石戒指20萬1,000元，T Wire鑲嵌鑽石與珍珠母貝戒指62,000元。圖／TIFFANY提供
TIFFANY Tiffany T系列18K玫瑰金作品（由上至下）T Two鑲嵌鑽石與珍珠母貝鍊墜87,000元，T Wire寬版手環10萬6,000元，T True鋪鑲鑽石戒指20萬1,000元，T Wire鑲嵌鑽石與珍珠母貝戒指62,000元。圖／TIFFANY提供
Tiffany T Smile 18K玫瑰金鑲鑽項鍊大型款，13萬8,000元。圖／TIFFANY提供
Tiffany T Smile 18K玫瑰金鑲鑽項鍊大型款，13萬8,000元。圖／TIFFANY提供
中性設計的珠寶適合戀人互送，還可交換配戴更甜蜜。圖／DE BEERS、TIFFANY提供
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