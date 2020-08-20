七夕情人禮 互送中性珠寶交換戴 甜蜜放閃新法則！
七夕情人節，許多人喜歡贈中有紀念價值的珠寶給另外一半，作為兩人情感的象徵與紀念。不過現在社會上配戴珠寶的未必只有女性，許多男明星都帶頭示範，在日常生活中配戴珠寶，不但氣場更加脫出，質感也大大加分；也因此愈來愈多的珠寶設計以簡約的幾何線條，凸顯中性的設計、跳脫傳統珠寶柔美風格的訴求，成為情人互相送禮的首選：兩人的珠寶還能交換配戴，為甜蜜加分。
DE BEERS的Horizon系列以極簡主義設計理念和多樣化的呈現方式詮釋「地平線」所代表的自由態度和無限可能，可自由旋轉的密釘鑲鑽石圈環設計更是為配戴珠寶增添了「把玩」與變化的趣味，自2019年問世以來深受歡迎，儼然新一代的經典。全系列的作品包括耳環和戒指，都有可移動密釘鑲鑽環設計，今年更推出時髦的耳骨夾。而項鍊上的鍊飾更可360度自由旋轉，上下滑動還能自由調整金屬鍊的長短，創造最適合配戴者的造型。
Tiffany 以品牌字首為名的Tiffany T系列，延伸字母的簡練線條，設計洋溢紐約的活力、能量與摩登氣息。曾因韓劇而爆紅的T Smile項鍊，微笑的線條精巧可愛，帶來繽紛好心情。2020全新推出的Tiffany T1系列，則更近一步將簡約線條和圖形與優雅棱角比例相結合，透過以手工鑲嵌於斜角線條上的鑽石，形成正為中性洗練的視覺感，不論男女配戴都能展現獨特的活力與氣質。
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