七夕情人禮 互送中性珠寶交換戴 甜蜜放閃新法則！

七夕情人節，許多人喜歡贈中有紀念價值的珠寶給另外一半，作為兩人情感的象徵與紀念。不過現在社會上配戴珠寶的未必只有女性，許多男明星都帶頭示範，在日常生活中配戴珠寶，不但氣場更加脫出，質感也大大加分；也因此愈來愈多的珠寶設計以簡約的幾何線條，凸顯中性的設計、跳脫傳統珠寶柔美風格的訴求，成為情人互相送禮的首選：兩人的珠寶還能交換配戴，為甜蜜加分。

DE BEERS的Horizon系列以極簡主義設計理念和多樣化的呈現方式詮釋「地平線」所代表的自由態度和無限可能，可自由旋轉的密釘鑲鑽石圈環設計更是為配戴珠寶增添了「把玩」與變化的趣味，自2019年問世以來深受歡迎，儼然新一代的經典。全系列的作品包括耳環和戒指，都有可移動密釘鑲鑽環設計，今年更推出時髦的耳骨夾。而項鍊上的鍊飾更可360度自由旋轉，上下滑動還能自由調整金屬鍊的長短，創造最適合配戴者的造型。