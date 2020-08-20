全新夢幻色+泡泡氣墊 MOSCHINO熊熊鞋第四代來了！
義大利時尚品牌MOSCHINO在2019年春夏首次推出「熊熊跑步運動鞋」，利用當家吉祥物泰迪熊做為設計主題，打造出鞋底別有驚喜的可愛單品，推出後多代鞋款曾讓昆凌、謝金燕、許路兒、曾莞婷等女星都搶穿。
今年秋冬，這雙「熊熊跑步運動鞋」再度進化，全新推出第四代新品「熊熊泡泡氣墊跑步鞋」，在許多細節上增添變化。首先是鞋底換上如同果凍般Q彈的透明氣墊鞋跟，搭配獨特的記憶鞋墊讓穿著體驗更輕鬆舒適，在外觀上也更有未來感。而鞋標也升級為辨識度更高的經典COUTURE標籤造型，還配上了鞋後包拉帶展現潮流時尚味。整體鞋身採用4種不同的材質拼接，視覺更豐富有層次，鞋帶、鞋底與內裡使用同色系配色保留主體性。
「熊熊泡泡氣墊跑步鞋」全系列男款及女款共推出黑色、藍色、黃色、粉色四種顏色，而且用色偏粉嫩馬卡龍感，非常可愛，8月25日情人節當天於微風信義專櫃獨家上市。
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