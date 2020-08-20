偽出國！不帶護照也免課金 虛擬觀光一秒到瑞士！
偽出國當道，即便搭上飛機、郵輪，都能瞬間切換心情，療癒被限制的肉身與心情。IWC近期將推出量身打造的虛擬導覽體驗，結合cyberloupe技術、網路設備，以及專屬的導覽員，讓人無須帶護照、也能輕鬆宛如置身瑞士，參予表廠虛擬導覽。
一只腕表是如何誕生的？從設計研發、零件生產、打磨修飾、組裝，需要不同精密步驟才能合力完成。位於德瑞邊境、萊茵河畔的「沙夫豪森」除了優美風景，更座落有2018年開幕、萬國表（IWC）的現代化表廠。疫情當前，要前往瑞士，甚至沙夫豪森參觀表廠都屬癡人說夢，但IWC則預計推出虛擬表廠參觀服務，讓人偽出國也有好心情。
透過VR虛擬服務，表廠將分成多站式並有專人導覽，一旦隨手機螢幕上的路線移動，將能參訪不同工作站的組裝、打磨、製造工序，同時cyberloupe技術則將原本僅有製表師才能在放大鏡中看到的精細畫面一同收錄，讓人宛如坐上工作檯前，感受當代複雜製表的深奧魅力。這趟虛擬旅程將從9月28日起，透過IWC官方網站，不用帶護照、獨家啟程。
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