孔曉振穿碎花洋裝遠離大媽Style 周末出遊穿搭學起來

韓國品牌Thursday Island一向以碎花、圖騰和簡約的南法風情設計為主，近期釋出一系列代言人孔曉振的照片，令人佩服身高172公分的瘦高孔歐膩，可以把一不小心變大媽的碎花洋裝穿出夏日度假風，不負「孔可愛」盛名，也成為女孩們周末出遊的穿搭參考。

女主角在韓劇中向來以精品品牌穿搭為主，但孔曉振早前在「山茶花開時」卻是多數以居家、森林系品牌穿出碎花田園風，展現她可以融入各式服裝造型的本事，難得是40歲的她穿上了Thursday Island仍是青春氣息洋溢，就像她在5月份加入「一日三餐漁村篇第5季」也可以在洗洗刷刷的廚房瑣事中融入自然風光，有著母胎慵懶的自在。她身上穿的Thursday Island洋裝價位大概落在台幣7,000元左右、上衣則大約5,500元，介於平價和輕奢之間，是代購熱門品牌。