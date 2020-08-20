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孔曉振穿碎花洋裝遠離大媽Style 周末出遊穿搭學起來

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
孔曉振詮釋Thursday Island洋裝的清新度假風。圖／取自IG
孔曉振詮釋Thursday Island洋裝的清新度假風。圖／取自IG

韓國品牌Thursday Island一向以碎花、圖騰和簡約的南法風情設計為主，近期釋出一系列代言人孔曉振的照片，令人佩服身高172公分的瘦高孔歐膩，可以把一不小心變大媽的碎花洋裝穿出夏日度假風，不負「孔可愛」盛名，也成為女孩們周末出遊的穿搭參考。

女主角在韓劇中向來以精品品牌穿搭為主，但孔曉振早前在「山茶花開時」卻是多數以居家、森林系品牌穿出碎花田園風，展現她可以融入各式服裝造型的本事，難得是40歲的她穿上了Thursday Island仍是青春氣息洋溢，就像她在5月份加入「一日三餐漁村篇第5季」也可以在洗洗刷刷的廚房瑣事中融入自然風光，有著母胎慵懶的自在。她身上穿的Thursday Island洋裝價位大概落在台幣7,000元左右、上衣則大約5,500元，介於平價和輕奢之間，是代購熱門品牌。

在碎花洋裝的穿搭中，孔曉振以都會感靴款，去平衡印花圖案的甜美，或是運用娃娃鞋展現輕鬆自在的生活感，此外，她以飾品來製造衝突或是協調，穿出個性或是一路甜到底的兩款風格。Thursday Island隸屬於1997成立的GNCO Style服裝集團，命名來自1789年英軍在澳洲東北部海域發現的美麗小島，以自由、感性和喜歡旅行的浪漫女孩做為設計靈感。

孔曉振穿Thursday Island秋冬系列上衣，韓幣219,000元、約合台幣5,430元。圖／取自IG
孔曉振穿Thursday Island秋冬系列上衣，韓幣219,000元、約合台幣5,430元。圖／取自IG
孔曉振擅長詮釋各種氛圍的服裝，包括森林田園風的Thursday Island。圖／取自IG
孔曉振擅長詮釋各種氛圍的服裝，包括森林田園風的Thursday Island。圖／取自IG
孔曉振詮釋Thursday Island秋冬洋裝。圖／取自IG
孔曉振詮釋Thursday Island秋冬洋裝。圖／取自IG
孔曉振演繹Thursday Island針織衫，韓幣279,000元、約合台幣6,920元。圖／取自IG
孔曉振演繹Thursday Island針織衫，韓幣279,000元、約合台幣6,920元。圖／取自IG
孔曉振詮釋Thursday Island秋冬洋裝。圖／取自IG
孔曉振詮釋Thursday Island秋冬洋裝。圖／取自IG
Thursday Island釋出孔曉振詮釋2020秋冬系列服裝
Thursday Island釋出孔曉振詮釋2020秋冬系列服裝
韓國品牌Thursday Island以碎花洋裝為強項。圖／取自IG
韓國品牌Thursday Island以碎花洋裝為強項。圖／取自IG
孔曉振穿Thursday Island洋裝，韓幣279,000元、約合台幣6,920元。圖／取自IG
孔曉振穿Thursday Island洋裝，韓幣279,000元、約合台幣6,920元。圖／取自IG
孔曉振以個人的慵懶自在詮釋Thursday Island秋冬洋裝。圖／取自IG
孔曉振以個人的慵懶自在詮釋Thursday Island秋冬洋裝。圖／取自IG
孔曉振穿Thursday Island秋冬系列上衣，韓幣219,000元、約合台幣5,430元。圖／取自IG
孔曉振穿Thursday Island秋冬系列上衣，韓幣219,000元、約合台幣5,430元。圖／取自IG

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