REFLECTIONS攜手英倫品牌FOR ART'S SAKE 打造新「修臉神器」系列太陽眼鏡

香港溥儀集團旗下的複合式精品店REFLECTIONS今年攜手英倫時尚眼鏡品牌FOR ART'S SAKE推出限量聯名系列，不只有奢華外觀，還具備了修飾臉型的設計，堪稱是夏日造型搭配必備。

聯名系列，金屬框架配上漸變色彩結合反光水銀鏡片，分別推出PERLETTE與MINETTE兩款設計。像是PERLETTE有別於傳統，半框造型搶眼，鏡片與金屬框之間微細的鏤空，搭配流線型的鏡臂與左右不一的掛耳設計，更顯與眾不同。而且鏡腳前端綴上金屬環和有珍珠吊飾的金屬鍊，再添令人過目不忘的別緻細節。MINETTE則以70年代作靈感，超大的方型前框線條俐落，與纖巧鏡臂互相輝映，鏡腳末端同樣綴白珍珠增添優雅韻味。而且為了迎合亞洲市場，在眼鏡結構上考慮到東方人臉型的特點，設計出專屬亞洲人的Asian Fit，讓臉孔顯得更立體，並且達到修飾效果。

而說到聯名，專業運動眼鏡品牌OAKLEY也找來日本藝術家山口歷推出KOKORO系列，名稱源自日文具有「心」和「精神」的意思，代表人類的光輝和美麗的一面。而擅長使用多色堆疊創造出作品立體感的山口歷，此次也為了聯名系列運動太陽眼鏡，開發出全新的製作方式，透過手工滴染顏色，因此每一副太陽眼鏡的設計、色彩都是獨一無二的。聯名系列一共推出8款設計，每一款都能看見山口歷招牌的「絢彩」創意，象徵全球運動員不分國界，團結並互相包容，一起分享對運動的熱愛。

REFLECTIONS與FOR ART'S SAKE聯名系列MINETTE太陽眼鏡7,680元。圖／PUYI提供

REFLECTIONS與FOR ART'S SAKE聯名系列PERLETTE太陽眼鏡7,960元。圖／PUYI提供

REFLECTIONS與FOR ART'S SAKE聯名系列PERLETTE太陽眼鏡7,960元。圖／PUYI提供

OAKLEY KOKORO系列FROGSKINS太陽眼鏡6,400元。圖／OAKLEY提供