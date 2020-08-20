快訊

西門町驚傳隨機持刀傷人嫌犯已逃跑 警帶回傷者追查中

普丁政敵「飛機上中毒」命危！疑遭投毒…失去意識急救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

REFLECTIONS攜手英倫品牌FOR ART'S SAKE 打造新「修臉神器」系列太陽眼鏡

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
香港溥儀集團旗下的複合式精品店REFLECTIONS今年攜手英倫時尚眼鏡品牌FOR ART'S SAKE推出限量聯名系列。圖／Puyi提供
香港溥儀集團旗下的複合式精品店REFLECTIONS今年攜手英倫時尚眼鏡品牌FOR ART'S SAKE推出限量聯名系列。圖／Puyi提供

香港溥儀集團旗下的複合式精品店REFLECTIONS今年攜手英倫時尚眼鏡品牌FOR ART'S SAKE推出限量聯名系列，不只有奢華外觀，還具備了修飾臉型的設計，堪稱是夏日造型搭配必備。

聯名系列，金屬框架配上漸變色彩結合反光水銀鏡片，分別推出PERLETTE與MINETTE兩款設計。像是PERLETTE有別於傳統，半框造型搶眼，鏡片與金屬框之間微細的鏤空，搭配流線型的鏡臂與左右不一的掛耳設計，更顯與眾不同。而且鏡腳前端綴上金屬環和有珍珠吊飾的金屬鍊，再添令人過目不忘的別緻細節。MINETTE則以70年代作靈感，超大的方型前框線條俐落，與纖巧鏡臂互相輝映，鏡腳末端同樣綴白珍珠增添優雅韻味。而且為了迎合亞洲市場，在眼鏡結構上考慮到東方人臉型的特點，設計出專屬亞洲人的Asian Fit，讓臉孔顯得更立體，並且達到修飾效果。

而說到聯名，專業運動眼鏡品牌OAKLEY也找來日本藝術家山口歷推出KOKORO系列，名稱源自日文具有「心」和「精神」的意思，代表人類的光輝和美麗的一面。而擅長使用多色堆疊創造出作品立體感的山口歷，此次也為了聯名系列運動太陽眼鏡，開發出全新的製作方式，透過手工滴染顏色，因此每一副太陽眼鏡的設計、色彩都是獨一無二的。聯名系列一共推出8款設計，每一款都能看見山口歷招牌的「絢彩」創意，象徵全球運動員不分國界，團結並互相包容，一起分享對運動的熱愛。

REFLECTIONS與FOR ART'S SAKE聯名系列MINETTE太陽眼鏡7,680元。圖／PUYI提供
REFLECTIONS與FOR ART'S SAKE聯名系列MINETTE太陽眼鏡7,680元。圖／PUYI提供

REFLECTIONS與FOR ART'S SAKE聯名系列PERLETTE太陽眼鏡7,960元。圖／PUYI提供
REFLECTIONS與FOR ART'S SAKE聯名系列PERLETTE太陽眼鏡7,960元。圖／PUYI提供

REFLECTIONS與FOR ART'S SAKE聯名系列PERLETTE太陽眼鏡7,960元。圖／PUYI提供
REFLECTIONS與FOR ART'S SAKE聯名系列PERLETTE太陽眼鏡7,960元。圖／PUYI提供

OAKLEY KOKORO系列FROGSKINS太陽眼鏡6,400元。圖／OAKLEY提供
OAKLEY KOKORO系列FROGSKINS太陽眼鏡6,400元。圖／OAKLEY提供

OAKLEY KOKORO系列JAWBREAKER太陽眼鏡9,950元。圖／OAKLEY提供
OAKLEY KOKORO系列JAWBREAKER太陽眼鏡9,950元。圖／OAKLEY提供

品牌

延伸閱讀

OPPO提出新混合光學變焦技術 讓手機拍得更遠、更清晰

萬元名牌墨鏡好市多賣場3千有找 網暴動：包色帶走

RIMOWA戴上「有色鏡片」看世界 MYKITA搭載劃時代科技既防曬又抗老

CARIN曬「國民初戀」秀智墨鏡造型美照 網「#像極了愛情」！

相關新聞

【米其林預測】美食家許心怡看台北 祥雲龍吟三星有望

「2020台中台北米其林指南」即將在8月24日公佈，究竟星落誰家，引發各界高度矚目。尤其「台北米其林」已經堂堂進入第三年...

全新夢幻色+泡泡氣墊 MOSCHINO熊熊鞋第四代來了！

義大利時尚品牌MOSCHINO在2019年春夏首次推出「熊熊跑步運動鞋」，利用當家吉祥物泰迪熊做為設計主題，打造出鞋底別...

偽出國！不帶護照也免課金 虛擬觀光一秒到瑞士！

偽出國當道，即便搭上飛機、郵輪，都能瞬間切換心情，療癒被限制的肉身與心情。IWC近期將推出量身打造的虛擬導覽體驗，結合c...

REFLECTIONS攜手英倫品牌FOR ART'S SAKE 打造新「修臉神器」系列太陽眼鏡

香港溥儀集團旗下的複合式精品店REFLECTIONS今年攜手英倫時尚眼鏡品牌FOR ART'S SAKE推出限量聯名系列...

Xpark門票「送手作茶、地瓜球」！Tplus茶加第2杯半價

隨著七夕情人節即將到來，位於桃園新光影城的「繼光香香雞XTplus茶加聯名店」，自8月21日起推出憑XPark門票，滿額...

搶攻中秋市場 新竹老爺酒店推「柚見悅圓」四款月餅

為搶攻中秋送禮市場，新竹老爺酒店以「柚見悅圓」為主題，推出「悅圓」、「經典雙層」、「八巧」與「柚見」等四款設計感十足的中...

和女神HEBE田馥甄零距離 戴同款Citizen表過情人節

下周就即將迎來七夕情人節了，你（妳）都準備好給心愛的對方一個驚喜了嗎？如果剛好HEBE田馥甄是他（她）最愛的偶像，那麼怎...

HOLAＸPeanuts聯名 34款史努比、查理布朗周邊萌翻鐵粉

史努比粉絲又有新品可蒐了，HOLA最新聯名由全球最知名的狗明星史努比(Snoopy)當主角，攜手「Peanuts花生漫畫...

鼓勵使用「台北捷運GO」App 抽獎活動還有米其林美食

為滿足更多民眾需求，台北捷運即日起至8月31日止舉辦「台北捷運GO」App之「台北捷運GO好康-美食上線」活動，只要下載...

吃貨預備 百貨秋季美食新櫃、快閃店登場名單

周年慶前的百貨秋上市，各大百貨新櫃陸續上陣。但受到2020全球疫情影響，上半年市場相對艱辛，國外展店腳步暫緩，讓今年百貨...

走跳世界／遠東Café 下周起改裝 11月重開迎賓

香格里拉台北遠東國際大飯店宣布，將從8月24日起進行遠東Café自助餐廳改裝工程，預計11月初重新開幕迎賓。區域總經理暨...

走跳世界／日本三井花園酒店 搶國旅住房潮

來自日本的三井花園酒店「海外首店」落腳台灣台北，已經開始試營運，開幕時間則視疫情變化暫未決定。

熱門新聞

鬼門開！民俗專家曝全台10大約會禁地 外出遊玩要小心

農曆七月少出遊？兩派人戰翻 唯有這裡眾人一面倒：真的別去

熱擾動發展 吳德榮：發展緩慢但有成颱機率

衝夜排！屈臣氏售中衛特殊色口罩人潮爆 民眾：4點50就全滿

元氣的一天／天時下最夯減肥法 哪種最有效

秋冬流感新冠齊發 醫憂：台灣的快篩在哪裡？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。