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Xpark門票「送手作茶、地瓜球」！Tplus茶加第2杯半價

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
日本橋海鮮丼辻半新推出「日本北海道厚岸生蠔」，每顆230元起。圖／香繼光提供
日本橋海鮮丼辻半新推出「日本北海道厚岸生蠔」，每顆230元起。圖／香繼光提供

隨著七夕情人節即將到來，位於桃園新光影城的「繼光香香雞XTplus茶加聯名店」，自8月21日起推出憑XPark門票，滿額贈手作茶或甜心地瓜球的優惠；另有鳳梨芝士朵朵、火龍果芝士朵朵第2杯半價的方案。同集團的「日本橋海鮮丼辻半」，則也於七夕期間推出情人節限定套餐，還有「日本北海道厚岸生蠔」的全新單品。

8月21日至8月25日期間，繼光香香雞XTplus茶加聯名店推出鳳梨芝士朵朵、火龍果芝士朵朵第2杯半價的方案，原價單杯90元，第二杯優惠價45元，讓情人可以同享甜蜜。另外自8月21日起，民眾憑XPark水族館門票，消費滿200元，就可免費獲贈「手作茶系列任選乙杯」或「甜心地瓜球乙份」。另外針對喜歡果感的民眾，Tplus也推出期間限定的「葡萄芝士朵朵」，選用巨峰葡萄去皮去籽後，打成香氣濃郁的碎冰沙，吃的到果肉及綿密冰沙口感，另再搭配茉莉茶凍及芝士朵朵，每杯95元。

同集團的「日本橋海鮮丼辻半」，在8月20日至9月2日期間，也推出「情人節限定套餐」，一次可品嘗到生龍蝦海鮮丼、海鮮珠寶盒（松），以及精選白酒2杯，原價2,490元，優惠價1,999元。另外在情人節期間也加碼推出「日本北海道厚岸生蠔」系列全新單品，其中「金桔晶凍」風味，使用新鮮金桔汁及薄鹽醬油熬煮製成，附有明亮酸甜味；「海膽魚卵」風味，則是以海膽的鮮味，帶出生蠔的醇郁。鮮醇原味每顆230元，金桔晶凍每顆250元，海膽魚卵每顆399元。單次3顆可享95折。

日本橋海鮮丼辻半推出情人節限定套餐，原價每套2,490元，優惠價1,999元。圖／香繼光提供
日本橋海鮮丼辻半推出情人節限定套餐，原價每套2,490元，優惠價1,999元。圖／香繼光提供
繼光香香雞XTplus茶加聯名店推出鳳梨芝士朵朵、火龍果芝士朵朵第2杯半價的方案。圖／香繼光提供
繼光香香雞XTplus茶加聯名店推出鳳梨芝士朵朵、火龍果芝士朵朵第2杯半價的方案。圖／香繼光提供

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