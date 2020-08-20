Xpark門票「送手作茶、地瓜球」！Tplus茶加第2杯半價

隨著七夕情人節即將到來，位於桃園新光影城的「繼光香香雞XTplus茶加聯名店」，自8月21日起推出憑XPark門票，滿額贈手作茶或甜心地瓜球的優惠；另有鳳梨芝士朵朵、火龍果芝士朵朵第2杯半價的方案。同集團的「日本橋海鮮丼辻半」，則也於七夕期間推出情人節限定套餐，還有「日本北海道厚岸生蠔」的全新單品。

8月21日至8月25日期間，繼光香香雞XTplus茶加聯名店推出鳳梨芝士朵朵、火龍果芝士朵朵第2杯半價的方案，原價單杯90元，第二杯優惠價45元，讓情人可以同享甜蜜。另外自8月21日起，民眾憑XPark水族館門票，消費滿200元，就可免費獲贈「手作茶系列任選乙杯」或「甜心地瓜球乙份」。另外針對喜歡果感的民眾，Tplus也推出期間限定的「葡萄芝士朵朵」，選用巨峰葡萄去皮去籽後，打成香氣濃郁的碎冰沙，吃的到果肉及綿密冰沙口感，另再搭配茉莉茶凍及芝士朵朵，每杯95元。