吃奇蹟能量！海洋拉娜Ｘ小小樹食聯名餐點送經典乳霜

當海洋遇上蔬食，雙方會擦出什麼火花？頂級保養品牌海洋拉娜La Mer推出全新升級的濃萃雙重修復精華，與當紅蔬食名店「小小樹食貳」推出期間限定的聯名「海洋奇蹟能量套餐」，用吃的感受海洋，只要點完整套餐，還送價值1,794元的海洋拉娜專屬寵愛旅行三件組，內含活膚水潤精萃3ml、經典乳霜3.5ml、高防護隔離乳3ml。

海洋拉娜與小小樹食的聯名餐點，靈感都來自於濃萃雙重修復精華，從小小樹食貳中的店裝，都融入海洋拉娜的品牌元素。前菜「翠玉餛飩」、「小樹花圈」、「桂花燕窩」，先讓人感受海洋拉娜的海洋與美麗元素。主菜珊瑚綠藻釜飯，內含珊瑚草與海葡萄、淋上昆布高湯，呼應濃萃雙重修復精華中，以深海巨藻萃練發酵而成的濃縮精華Miracle Broth。

飲品「陽光、空氣、海洋拉娜」以萊姆主軸，搭配深藍漸層氣泡，代表濃萃雙重修復精華中，以高倍濃度的萊姆茶萃取；甜點海鹽奶蓋戚風，有著淺藍色澤奶蓋，象徵海洋拉娜的品牌色才與元素，以及乳霜般質地。