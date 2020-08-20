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吃奇蹟能量！海洋拉娜Ｘ小小樹食聯名餐點送經典乳霜
當海洋遇上蔬食，雙方會擦出什麼火花？頂級保養品牌海洋拉娜La Mer推出全新升級的濃萃雙重修復精華，與當紅蔬食名店「小小樹食貳」推出期間限定的聯名「海洋奇蹟能量套餐」，用吃的感受海洋，只要點完整套餐，還送價值1,794元的海洋拉娜專屬寵愛旅行三件組，內含活膚水潤精萃3ml、經典乳霜3.5ml、高防護隔離乳3ml。
海洋拉娜與小小樹食的聯名餐點，靈感都來自於濃萃雙重修復精華，從小小樹食貳中的店裝，都融入海洋拉娜的品牌元素。前菜「翠玉餛飩」、「小樹花圈」、「桂花燕窩」，先讓人感受海洋拉娜的海洋與美麗元素。主菜珊瑚綠藻釜飯，內含珊瑚草與海葡萄、淋上昆布高湯，呼應濃萃雙重修復精華中，以深海巨藻萃練發酵而成的濃縮精華Miracle Broth。
飲品「陽光、空氣、海洋拉娜」以萊姆主軸，搭配深藍漸層氣泡，代表濃萃雙重修復精華中，以高倍濃度的萊姆茶萃取；甜點海鹽奶蓋戚風，有著淺藍色澤奶蓋，象徵海洋拉娜的品牌色才與元素，以及乳霜般質地。
即日起至9月20日，到小小樹食貳拍照公開上傳至社群，標記@lamertaiwan、標籤#我的肌膚救星#LoveLaMer，追蹤台灣海洋拉娜@lamertaiwan及小小樹食@littletreefood 的IG，可獲得舒芙乳霜1.5ml。海洋拉娜還將抽出3名發文者，贈送新品濃萃雙重修復精華15ml（價值5,900元）。
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