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搶攻中秋市場 新竹老爺酒店推「柚見悅圓」四款月餅

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
為搶攻中秋送禮市場，新竹老爺酒店以「柚見悅圓」為主題，推出「悅圓」、「經典雙層」、「八巧」與「柚見」等四款設計感十足的中秋月餅禮盒。圖／新竹老爺酒店提供
為搶攻中秋送禮市場，新竹老爺酒店以「柚見悅圓」為主題，推出「悅圓」、「經典雙層」、「八巧」與「柚見」等四款設計感十足的中秋月餅禮盒。圖／新竹老爺酒店提供

為搶攻中秋送禮市場，新竹老爺酒店以「柚見悅圓」為主題，推出「悅圓」、「經典雙層」、「八巧」與「柚見」等四款設計感十足的中秋月餅禮盒，除有美味月餅，還搭配四連棋遊戲桌遊禮盒與招牌點心，甚至有針對小資族群的獨立小禮包分裝設計，即日起至10月1日接受訂購，9月1日前預訂再享早鳥優惠。

老爺酒店指出，「悅圓」禮盒以同樂為發想，外盒以月亮的陰、晴、圓、缺為主題，搭配鏤空及白黃兩色棋子片，盒蓋立起、便可搖身一變為創意十足的四連棋桌遊，讓大家中秋聚會時一邊品嚐美味一邊同樂，絕對不會冷場，禮盒口味包括「古早滷肉」、「烏豆沙蛋黃」、「土鳳梨火山豆」、「台灣柴燒桂圓」及「伯爵茶桑葚」，每盒1280元。

「經典雙層」禮盒有著沉穩藍色外觀、特殊雙層抽屜式設計，第一層含四款經典廣式月餅，包含滷肉、香菇、芝麻一同拌炒、內餡香氣四溢的「古早滷肉」、甜鹹適中的「蓮蓉松子蛋黃」、口感十足的「棗泥核桃蛋黃」，還有清爽養生、甜而不膩的「伯爵茶桑葚」; 第二層以點心為主，除老爺最受歡迎的「牛軋糖」及「鳳梨酥」，還有「抹茶洛神餅」、「核桃布朗尼蛋糕」、「可可碎豆佛羅倫汀」、「黑豆雪Q餅」等，每盒1680元。

「八巧」禮盒鎖定年輕族群喜好，內容設計為仿便條紙式獨立4份小禮包，八款口味包含微酸風味台灣土鳳梨內餡，搭配香脆頂級火山豆的「土鳳梨火山豆」及古法炭火柴燒的「台灣柴燒桂圓」、茶香果香交織的「伯爵茶桑葚」、清香綿密「蓮蓉松子」、經典「棗泥核桃」，以及創意「無花果鹹蛋黃」，每盒880元。

「柚見」禮盒設計與八巧款相同，同採黃色外盒及獨立小禮包設計，特色口味採台日雙拼，結合經典台式「棗泥蛋黃酥」與「咖哩滷肉蛋黃酥」，還有低油、低糖日式餅皮「奶黃桃山餅」與「抹茶紅豆栗子桃山餅」，其中「抹茶紅豆栗子」口味，嚴選日本頂級抹茶與紅豆內餡細密拌勻，再以栗子增加口感，充滿濃郁和食風味，每盒880元。

為搶攻中秋送禮市場，新竹老爺酒店以「柚見悅圓」為主題，推出「悅圓」、「經典雙層」、「八巧」與「柚見」等四款設計感十足的中秋月餅禮盒。圖／新竹老爺酒店提供
為搶攻中秋送禮市場，新竹老爺酒店以「柚見悅圓」為主題，推出「悅圓」、「經典雙層」、「八巧」與「柚見」等四款設計感十足的中秋月餅禮盒。圖／新竹老爺酒店提供

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