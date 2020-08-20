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把前男友當掉還抵酒錢？ PAWN BAR「回憶首拍」鬧一波！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
蘆筍汁、台啤、冬瓜茶？各式台味飲品，紛紛成為當吧的「熱炒」特調靈感。圖右則為「台灣嗨波浪」，左邊則為「Tea Fashion」。圖 / 當吧提供。
蘆筍汁、台啤、冬瓜茶？各式台味飲品，紛紛成為當吧的「熱炒」特調靈感。圖右則為「台灣嗨波浪」，左邊則為「Tea Fashion」。圖 / 當吧提供。

人生有三大錯覺：手機震動、有人敲門，他愛你；吃火鍋則有兩大山頭：加香菜必須死、沒芋頭怎麼算火鍋？但其實人生可以很簡單，本周六將正式營業的「當吧（PAWN BAR）」將舉辦「回憶首拍」，芋頭也加、把前男友留下的回憶「當」掉還抵酒錢？兩種願望，一次滿足。

以「當舖」為概念發想，「當吧」將原本掛有執照營業的「長安當舖」改造為復古風台味酒吧。保留鐵捲門、玻璃窗的神秘感，門口的「當」字也重新設計、將「吧」藏入字型。同時當吧也實際提供典當服務，每晚上八點至十點，外部櫃檯將有專人收件，描述完典當物品描述後將得到一張單據，櫃檯並將推算出典當金額，每晚最遲10點前可決定是否要將物品贖回？超過十點後，則可憑該張單據之金額，折抵當晚或日後消費。金額最低以100元違憲、高低則不以物品原始售價當參考，是以故事性的精彩為依歸。

也由於鄰近長安東路，鄰近熱炒是街區一大特色，當吧的調酒遂將熱炒概念融入設計。「寶島嗨波浪」是台版High Ball，使用KAVALAN威士忌、經典台啤與馬告糖漿為主原料，適合兩人共飲；「辦桌芭主」則是將經典調酒Romas Gin Fizz作twist，將流水席常用的芭樂和芒果汁加入調酒風味，酸甜啊酸甜。「芋頭伯」則混搭兩種夏日好口味：芋頭和仙草，酒感強烈，杯面再加入一球芋頭冰淇淋。吃火鍋必加芋頭的你，怎能不來一杯？

本周六（八月22日）開幕當天九點到十點，則有曾獲調酒冠軍的客座調酒師Tom帶來「四季春」、「包種茶」與「金萱烏龍」三杯茶調酒，全數限量共60杯；下午兩點至四點將舉辦開幕派對、四點半至五點半則舉辦「回憶首拍」，免入場費，並有Jia Dee特製甜點，將可自行攜帶「兒時回憶」主題物品至現場典當，只典當不贖回、暢快鬧一波。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【當吧PAWN BAR】

地址：長安東路一段45-2號

電話：（02）2531-1549（平日建議預約）

每件典當品都將得到一份估價單據，最遲可於當晚十點前考慮贖回，或折抵當晚或之後消費金額。圖 / 當吧提供。
每件典當品都將得到一份估價單據，最遲可於當晚十點前考慮贖回，或折抵當晚或之後消費金額。圖 / 當吧提供。
融入老上海和台式調性，「當吧」的空間內從沙發桌椅到牆上掛飾都充滿古早情懷。圖 / 當吧提供。
融入老上海和台式調性，「當吧」的空間內從沙發桌椅到牆上掛飾都充滿古早情懷。圖 / 當吧提供。
窗外明顯的霓虹「當」字招牌，藏有字型再設計的趣味玄機。圖 / 當吧提供。
窗外明顯的霓虹「當」字招牌，藏有字型再設計的趣味玄機。圖 / 當吧提供。
昏黃的空間和鐵窗，保留當舖的神秘感，並在細節作出逗趣變化，例如窗上的金錢符號。圖 / 當吧提供。
昏黃的空間和鐵窗，保留當舖的神秘感，並在細節作出逗趣變化，例如窗上的金錢符號。圖 / 當吧提供。
是當舖也是酒吧？本周六正式開幕的「當吧PAWN BAR」，結合傳統行業、空間再造，趣味十足。圖 / 當吧提供。
是當舖也是酒吧？本周六正式開幕的「當吧PAWN BAR」，結合傳統行業、空間再造，趣味十足。圖 / 當吧提供。
翻玩經典調酒的「阿嬤盤尼西林」，用調酒帶出阿嬤的復古優雅氣味。圖 / 當吧提供。
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