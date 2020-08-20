和女神HEBE田馥甄零距離 戴同款Citizen表過情人節

下周就即將迎來七夕情人節了，你（妳）都準備好給心愛的對方一個驚喜了嗎？如果剛好HEBE田馥甄是他（她）最愛的偶像，那麼怎麼能錯過配戴同款腕表，或是搭配成對表的選擇呢？

針對想要送表給女友的人，日系品牌CITIZEN觀察到都會女性們的穿搭趨勢，因此呈現從表殼到表鍊都是浪漫櫻花粉紅金Sakura pink點綴的兩款腕表，除了相同選用經典光動能機芯及球面藍寶石玻璃鏡面，整體表徑還以中性的33與35毫米配置，為都會女性刻劃出不一樣的優雅輪廓。像是EO1194-53W以大三針極簡風格及櫻花粉紅金號召，羅馬數字的時標刻度使腕表呈現大方典雅氣質。另一款FB1453-55W則以計時碼表功能豐富了表盤設計，並改以阿拉伯數字當作時標。值得一提的是表盤上放射對分線條靈感來自煙火綻放時的設計，也是代言人田馥甄在廣告中演繹款。

而CITIZEN也沒有忘記男性消費者的穿搭需求，鮮紅表盤的PROMASTER光動能200米BN0159-15X表，正好與FB1453-55W女表相互呼應，而必備的單向旋轉表圈，與大表徑設計，更是能凸顯出帥氣。而另一款BN0158-85X潛水表，表殼、表鍊也皆為不鏽鋼材質，除了具備份量感之外，還搭配了今年最受到歡迎的綠色表盤，最適合送給喜愛與眾不同風格的男性。

BN0158-85X潛水表，不鏽鋼表殼、表鍊14,900元。圖／CITIZEN提供

FB1453-55W女表，櫻花粉紅金鍍不鏽鋼表殼、表鍊19,800元。圖／CITIZEN提供

BN0159-15X潛水表，不鏽鋼表殼13,900元。圖／CITIZEN提供