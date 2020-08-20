HOLAＸPeanuts聯名 34款史努比、查理布朗周邊萌翻鐵粉

史努比粉絲又有新品可蒐了，HOLA最新聯名由全球最知名的狗明星史努比(Snoopy)當主角，攜手「Peanuts花生漫畫」共同推出多達34款台灣限定居家好品，透過史努比與好夥伴查理布朗的各種生動表情，萌翻居家生活。

HOLA與史努比最新聯名，品項豐富多元，包括史努比紅色小屋造型的寵物屋與寵物床，讓家中毛孩入住。還有查理布朗、史努比造型抱枕與玩偶，雙雙陪伴粉絲溫柔入睡。

另有針織刺繡床被組、天絲床包兩用被組、緹花毯禮盒組、印花法蘭絨毯束口袋組、印花保潔墊、手沖咖啡濾杯壺組、雙層蛋糕盤、造型點心盤組、造型鏤空馬克杯、記憶棉坐墊、漢堡和室椅、印花珪藻土踏墊、刮泥墊、簇絨床邊毯、防潑水門簾、橡膠木砧板、鑄鐵琺瑯湯鍋、帆布面紙盒、木質收納盒、雙層不鏽鋼口袋杯、玻璃保鮮盒750ml兩件組附提袋、擴香石、室內擴香組、刺繡針織拖鞋、刺繡毛浴巾三入組、造型桌面電子時鐘、黏燙兩用繡片、造型玩偶、緩降踏式金屬垃圾桶等共34樣居家用品。8月27日起全台HOLA門市開賣。