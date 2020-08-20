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鼓勵使用「台北捷運GO」App 抽獎活動還有米其林美食
為滿足更多民眾需求，台北捷運即日起至8月31日止舉辦「台北捷運GO」App之「台北捷運GO好康-美食上線」活動，只要下載App並成為會員，就有機會參加抽獎，獲得三重好禮，包含「幸運拿米其林美饌抽獎」、「限量領美食優惠」、「限量取Metro Taste捷客鮮點數」，讓大家搭乘捷運也能享受美食。
北捷表示，不論是App的新成員或老朋友，只要在期間內回答活動問題即獲得抽獎資格，中獎名單將在9月7日抽出、9月10日公告，一人中獎、兩人免費品嚐。獎項包含山海樓手工台菜餐廳、大腕燒肉專門店、華西街台南擔仔麵、雅閣餐廳等米其林1星美饌；另有排隊美食Cold Stone免費冰淇淋兌換、頂呱呱捷客套餐。
在App「會員獨享」專區可領取捷運周邊美食優惠券，如Cold Stone、頂呱呱、靜心苑、黑橋牌、涓豆腐、北村豆腐家、飛機河粉等店家；另外，活動期間每日也會贈送前25名進入App線上訂餐平台者50點點數，可在訂餐時折抵。
北捷表示，「捷客鮮」美味特餐服務推出後，深受民眾喜愛，未來將針對車站人潮流動的特性發展創新服務，結合乘客食、衣、住、行、育、樂，形成緊密捷運生活圈；此外，也陸續推出「就想約你」系列活動，民眾可鎖定官網及臉書掌握資訊。
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