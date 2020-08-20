哈根達斯最愛哪個口味？網友熱議20大品脫、迷你杯爆紅必吃名單

吃個冰壓壓驚！

每到夏天消暑除了海邊、比堅尼之外，當然最重要的就是大口吃冰啦！Häagen-Dazs（哈根達斯）可以說是冰淇淋屆的LV也不為過，不管是哪一間火鍋店又推了哈根達斯吃到飽還是最近又出了什麼新口味。現在這種熱到不要不要的時候最需要的就是透心涼的冰啦，而最近因為兩大超商都推出優惠價，不少網友都把哈根達斯塞爆冰箱，囤貨囤一波啦～

今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了Häagen-Dazs（哈根達斯）網友熱議的20大口味，不少口味是期間限定而且也讓網友難以忘懷，你心中的第一名又是哪一味呢？

fb/Häagen-Dazs

10 淇淋巧酥

這款淇淋巧酥冰淇淋常常被大家成為Oreo口味，別以為它就像冰炫風一樣喔，其實哈根達斯的淇淋巧酥香草衛非常濃郁、餅乾也非常大塊，每一口的口感都帶有綿密的感覺，幾乎是很多餐廳都會提供的口味之一。

網友：這個就是香草加脆脆的巧克力餅乾，口感就是Oreo，這也不錯。

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9 萊姆葡萄

曾被內行網友表示哈根達斯的萊姆葡萄才是最經典最好吃的口味。哈根達斯採用的葡萄來自於加州，並用了六個星期的萊姆酒釀製而成，葡萄乾變得更加香甜，不過目前市面上已經比較難找到，想吃的朋友可能要多花點耐心喔～

網友：蘭姆葡萄（萊姆葡萄） 外面根本吃不到 超高級

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image source: 博客來

8 濃脆花生醬

身為花生控的你絕對不能錯過！這款不只是花生醬冰淇淋，還包含著香脆的阿根廷花生，每一口都讓你吃到花生粒、花生醬和花生冰淇淋，滑順的口感絕對讓你吃過一口就愛上！而且還很適合搭配吐司或鬆餅讓冰淇淋更加有層次的感覺～

網友：花生最近崛起 吃過的都說讚

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7 抹茶

哈根達斯的抹茶可能大家都吃過，但你們知道原來他們是用了鹿兒島的上等綠茶，由石頭磨成粉末，再用日本傳統方式製造而成。抹茶加上牛奶完美的結合，讓整個味道不會太澀也不會太過甜膩，抹茶控的你絕對不能錯過～

網友：這個我覺得是所有口味比較不甜的，有一點點的苦味，不像星巴克的抹茶超甜

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6 芒果

夏天就是要吃芒果啊！夏天除了西瓜之外，芒果也是很受歡迎的水果。芒果口味的哈根達斯在夏天顯得更加出眾，一口放在嘴巴，芒果的香氣停留在嘴裡的餘韻，讓人會想一口接一口，而且裡頭的芒果果粒也是非常明顯，吃起來QQ的，再配上濃郁牛奶，讓人不禁愛上這個清爽酸甜的口感啊！

網友：裡面有一些芒果的果肉，果肉口感介於果乾跟蒟蒻之間，沒蒟蒻這麼Q，然後沒焦糖脆片這麼甜，之前吃過哈根的芒果優格冰沙，我覺得還是冰淇淋好吃😋

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5 香草

別以為香草就是基本款就沒有人會買，哈根達斯的香草口味是用新鮮的牛奶加上馬達加斯加的香草做成，而網路上許多網友都說哈根達斯的香草口味都能讓他們吃到香草籽，果然最平凡的口味也能吃出不一樣的口感～

網友：香草最基本可是超好吃

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4 哈密瓜

哈根達斯選用了地中海的哈密瓜製造，新鮮的果粒與香濃的牛奶交會，在嘴巴中融化，有著與眾不同的清新感，為這個夏天添上一種新鮮感，完美的為這個高溫天氣達到了一個平衡。

網友：既濃醇綿密甜度也恰到好處，接著往下挖會發現果肉也給得頗不小氣

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3 草莓

「酸酸甜甜，好像初戀～」這句剛好可以用來形容哈根達斯的這個口味。這款草莓口味，可說是CP值非常高，不只不會有化學味道，裡面還帶有滿滿的草莓果肉，連平常不出草莓的小編都忍不住下手買爆！

網友：雖然聽起來很普通可是吃完一口真的停不下來感覺Haagen-Dazs冰淇淋普遍都算偏甜 但這款吃久不至於膩奶味偏重，每口都是綿綿的感覺讓我停不下來的原因是裡面真的有草莓果肉啊!

2 夏威夷果仁

哈根達斯的夏威夷果仁口味可以說是受到各個年齡層的喜愛，因為除了口味不會偏甜以外，還能吃到堅果味濃的果仁，加上濃郁滑順的冰淇淋，層次十分豐富，很多人都說吃過就回不去了，大家不妨趁優惠買回家試試看喔～

網友：每一口都吃得到夏威夷果，而且冰淇淋本身沒這麼甜，還有很香的奶味，整體還不錯。

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1 義式布朗尼瑪其朵

哈根達斯第一名的義式布朗尼瑪其朵可說是「大人系」冰淇淋，哈根達斯用了巴西優質咖啡豆烘焙而成的義式濃縮咖啡，搭配上巧克力布朗尼碎塊，增加了冰淇淋的層次感，巧妙的融合蹦出新的滋味。

網友：義式布朗尼瑪奇朵，真的覺得超～級～好～吃～～～～～

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年08月19日至2020年08月17日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『哈根達斯口味』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



