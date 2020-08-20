吃貨預備 百貨秋季美食新櫃、快閃店登場名單

周年慶前的百貨秋上市，各大百貨新櫃陸續上陣。但受到2020全球疫情影響，上半年市場相對艱辛，國外展店腳步暫緩，讓今年百貨秋季改裝相對保守。話題仍集中在最有集客魅力的民生基本盤餐飲業種，包括新光三越、微風台北車站、環球購物中心都有不少新餐廳、快閃店進駐。

新光三越全台引進近百個新櫃，信義新天地A11 B2美食街9月陸續引進多家美食新櫃，包括來自台中的懷舊辦桌甜點「凍心冰淇淋」首度進駐百貨，另有台灣在地小農莊園釀造原汁原味呈現的「討酒吧，以及以可頌為明星商品的Gontran Cherrier Baker。新光三越台北南西店則新引進以水果甜點為招牌的「Kobe sweets cafe神戶果実」進駐一館B2。

擁有許多家庭客層的中和環球購物中心，餐飲陣容又有新戰力。中和環球購物中心新引進「添好運」、「了凡油雞．燒臘．飯．麵」，其中「了凡」首度進軍新北，8月底前推出消費任一主食，送「招牌油雞飯」。此外，中和店8月底前還有「泰昌餅家」、「PABLO」快閃，泰昌餅家推出組合優惠8折起，同時帶來新口味港式奶茶珍珠蛋撻。環球購物中心板橋車站店則引進四大新北獨家快閃美食，包括高雄的排隊美食「武松殿」、「舔舔手馬卡龍」、「蒔蒔乳酪」、「塔果貝果」。

微風台北車站新引進曾獲泰國米其林餐盤餐廳的「頌丹樂Somtum Der伊善泰國料理」，預計9月底進駐。另外，繼引進日本橫濱百年燒賣老店「崎陽軒」後，台灣綠豆沙老店「台中犁記」與五星甜點主廚黃福壽師傅創意新作「犁茶品記」，在微風北車開出全台首店。9月將陸續引進「日本橋浜町酒食処」，以及訴求健康低卡又吃得飽的湯「匙碗湯(The Soup Spoon)」。