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愛買拚轉型量販升級3.0版、台中水湳店三大亮點

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
愛買水湳店木質調風且走道寬敞、貨架降低，購物更舒適。記者何雅玲／攝
愛買水湳店木質調風且走道寬敞、貨架降低，購物更舒適。記者何雅玲／攝

愛買量販店睽違五年再開新店，本周二起試營運的台中水湳店，是愛買在台中復興店、豐原店後的第三家店、全台第15家分店，也是愛買今年成立滿30周年、邁向轉型代表的首家第三代店型；以MALL為概念，為量販賣場注入更多的光線、設計及空間舒適感，同時強化食安、親子、環保、體驗；8/18試營運首日即創下1.5萬人、單日業績700至800萬元的佳績，到店人次及業績都是愛買各分店試營運首日的新高，預計今年9月中下旬正式開幕，目標一年業績超過10億元。

回顧2020年上半年，零售通路業者陸續傳出關店消息，部分計畫性的關閉是為了因應商圈生活消費等轉變而調整店的體質，發展新的潛力店型及擴大電商平台的規模。愛買營運長莊金龍表示，以量販店來說，近年來受到全聯等超市愈開愈多、離家愈來愈近，而本就臨近住家的7-ELEVEN、全家等超商愈開愈大、商品溫層愈來愈多元，加上電商崛起隨時可購買、便捷宅配到家等影響，導致量販店經營遇到瓶頸，必須思索如何轉型、重新定位，以期找回流失的顧客，特別是30至39歲的數位世代客群。

今年是量販業轉型的重要時期，莊金龍表示，愛買從30年前只販售民生必需品的第一代傳統量販店，到注入商店街、餐廳的第二代量販店，演變至今，正式推出從Hypermarket（大賣場）進化成Hyper Mall（商場多元家庭生活體驗）的第三代店型；位於台中中清路的「水湳店」可說是「購物中心型的量販店」，籌備兩年多、投資12億元(較一般店6至7億元高約1倍)、占地3000坪，樓層規畫為地下兩層至地上五層，停車位400個，一、二樓為量販賣場，B1及三樓則網羅餐飲、家居、藥妝、網路女裝等29個品牌進駐，B2、四樓和五樓為停車場，全館店櫃業種餐飲占45%、生活家居占30%。

而做為愛買首家第三代店型，台中水湳店從建築本體、外觀到空間、陳列、商品、服務，都有不少全新或獨有的概念或設計，第一大亮點是硬體設備的創新。

台中水湳店是環保的綠建築，也是首家環保示範店(現烤烘焙區提供紙袋替代塑膠袋)，店內採大量的木質裝潢、蔬果區的裸賣陳列也增加，為了提供舒適的購物環境，店內大量採光、柔和照明，同時也將空間還給消費者，規畫可供顧客休憩與互動的戶外公共空間，賣場內走道寬度放大1.2至1.5倍，商品數量、陳列貨架也都刪減了三成，而傳統210至230公分高的貨架，也降低為120至150公分，方便消費者更靠近商品，逛起來更加舒適沒壓力。

此外，觀察到30至39歲年輕爸媽在意的親子同行與照護需求，以及水湳商圈孩童比例較高、約占台中整體孩童三成的特性需求，親子元素的強化成了愛買台中水湳店的第二大亮點。

包括分散在各樓層總計超過四區的親子友善空間、即食區兒童餐的提供、親子遊戲共讀區、親子廁所，以及九月底推出的會員制「親子俱樂部」等。莊金龍表示，根據試營運首日的來客統計，確實成功吸引30至39歲客群約占兩成以上，較其他店約多了一倍。

至於第三大亮點則是將廚房透明化，讓走進賣場的顧客看得到食安，海鮮、肉、麵包等為生鮮重點商品。

像是牛肉區設有首個溼式熟成櫃，試營運首日約賣700多份牛肉，單日業績約20萬元；溼式熟成櫃內最高價的是重約四公斤、要價4.1萬元的日本熊本A5和牛，可整塊購買也可分切成1公斤要加1.5萬元的小規格。海鮮低溫處理室亦為新設計，新鮮的波士頓龍蝦試賣首日，每尾399元、賣出200多隻，單日業績超過10萬元。此外，還有現打果汁的「蔬果工坊」，現做的壽司、現滷的滷味等。而愛買於2018年推出現買現煮現吃的代客料理服務，在台中水湳店升級為2.0版，原本只有開放指定櫃內食材可代客料理，台中水湳店則首家開放提供全館海鮮肉品皆可代客料理，每份食材代客料理只要加30元。至於麵包，除了甜麵包之外也增加許多歐陸麵包品項，預計月底在全台愛買上市的生吐司更是搶先在水湳店等5家分店開賣，4片59元，每店每日限量30包。

台中水湳店創新的服務體驗還有量販店獨有的刺繡工坊，可繡指定文字、圖案，最低100元起。而愛買於今年8月正式上線的官方APP，結合Happy Go Pay快速綁定電子支付，也推出量販APP首創停車折抵服務，顧客可自行掃描發票，在APP上綁定車牌號碼，讓97%消費者可提前15分鐘離場。

愛買拚轉型，將購物中心的建築、設計和陳列導入量販店，並強化購物創新體驗，致力找回流失的電商、超市客。

愛買水湳店規畫超過4區的親子友善空間。記者何雅玲／攝
愛買水湳店規畫超過4區的親子友善空間。記者何雅玲／攝
愛買水湳店搶先販售通路新品生吐司，歐陸麵包品項多，烘焙區提供紙袋替代塑膠袋包裝更環保。記者何雅玲／攝
愛買水湳店搶先販售通路新品生吐司，歐陸麵包品項多，烘焙區提供紙袋替代塑膠袋包裝更環保。記者何雅玲／攝
台中水湳店代客料理服務2.0版，是愛買第一家全館海鮮肉品皆可代客料理的分店。記者何雅玲／攝
台中水湳店代客料理服務2.0版，是愛買第一家全館海鮮肉品皆可代客料理的分店。記者何雅玲／攝
愛買水湳店設有量販店首家刺繡工坊，提供指定文字、圖案刺繡服務。記者何雅玲／攝
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台中水湳店是愛買第一家第三代店型，採環保綠建築設計。記者何雅玲／攝
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愛買水湳店親子遊戲共讀區於假日規畫各種親子活動。 記者何雅玲／攝
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愛買水湳店設有賣場第一個溼式熟成櫃。記者何雅玲／攝
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愛買 量販店 親子

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