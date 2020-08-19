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Dara不科學長腿帥氣詮釋的DELVAUX包 推出絲緞薰衣草、丹寧新款
以維持39公斤體重而著稱的前2NE1團員Dara，不僅是童顏女神，也是不走甜美風格的個性女孩，嬌小的她在私下穿搭曾選用了DELVAUX的Brillant包款，不僅將貴婦包款詮釋出自我帥氣模樣，也拍出超長腿的絕佳比例，而她個人喜愛的此款包型，不但在七夕推出了絲緞薰衣草新品，也有限量丹寧款式。
1958年，DELVAUX和比利時建築師Paule Goethals合作，共同設計了Brillant手袋，每個Brillant的製程都歷時8小時、以64片皮革與金屬配件打造而成，經典輪廓歷久不衰，也融入建築線條的優雅；在七夕情人節推出了全新的絲緞薰衣草（Silk Lavender）色彩，運用梅紫色滾邊、銀色釦飾，展現溫柔優雅的氣質。此外，品牌也在近期首度推出丹寧系列包款，以象徵悠閒、街頭感十足的丹寧面料，結合以貴氣見長的Brillant，是別開生面的創意。
全球限量的牛仔系列包款Brillant Trench，運用了日本棉質牛仔面料，結合皮革製成，並以黃色十字縫線點綴，包身顯得年輕活潑；此系列也是向一生傳奇、逝世於2019年的時裝設計師、藝術家暨作家Gloria Vanderbilt致敬，她曾讓牛仔褲成為女性穿搭的熱潮，品牌以具代表性的Brillant做為丹寧面料、皮革的混搭協奏，限量且經典。
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